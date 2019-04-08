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正妹花400萬整形！當網紅分享心路歷程　父親一句「你的長相帶來不幸」改變一生

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▲▼日本網紅Ikiri在推特上大方分享他整形的心路歷程。（圖／翻攝自Twitter／ikirichan）

▲日本網紅Ikiri在推特上大方分享他整形的心路歷程。（圖／翻攝自Twitter／ikirichan，下同）

國際中心／綜合報導

日本近期在社交網路上出現不少女性公開宣布整容的現象，其中一位21歲的女性網紅Ikiri（いきりちゃん）就大方分享了自己整形的心路歷程，他表示第一次整形是在16歲的時候，起因是父親的一句話「你的長相會為他人帶來不幸」讓他很受傷，下定決心改變自己的外貌，至今已花了超過1500萬日幣（約410萬台幣）。

▲▼日本網紅Ikiri在推特上大方分享他整形的心路歷程。（圖／翻攝自Twitter／ikirichan）

根據日媒報導，Ikiri小時候和家人關係並不好，因為父親對他外貌的一句批評，讓他下定決心要做整形。就在16歲時，他向母親寫了一封信，得到他的支持割了雙眼皮，不過後來又因為整形和母親爭吵，當時母親對他說「即使你的長相變了，我還是你的媽媽」，在當下也只能將這段話當作支持。

Ikiri表示，就在一年前，他自己一個人到韓國動手術，當時他全身被麻醉，任憑醫生切斷骨頭，就在手術開始前，他一度覺得自己會死，甚至寫了一封遺書，告訴家人想和他們見面。手術結束後，Ikiri的母親幾乎每天都傳Line訊息關心他，假裝不知道自己的女兒已經整形，一直到後來，家人也坦然接受他整形的事實，不過Ikiri認為，有家人的支持固然很好，會讓過程更輕鬆一點，但不一定是最重要的事。

▲▼日本網紅Ikiri在推特上大方分享他整形的心路歷程。（圖／翻攝自Twitter／ikirichan）

現在的Ikiri仍持續在改變中，對於整型這件事,他表示已經花超過1500萬日幣，其中很多都是一開始沒有正確的知識和去適合的診所，後來又得花錢再動手術修整。Ikiri認為，整形並不是一種魔法，只是改變骨骼、眼睛和鼻子的形狀，期望自己變得更好、更美麗的人，也因此，他在Twitter上分享許多照片，一來減少網友在整形路途中做出失敗的決定，也鼓勵那些在整形中和他一樣痛苦和焦慮的人。

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關鍵字：整形,網紅,日韓要聞

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