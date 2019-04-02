生殖器移位、鼻子消失！　無牌「科學女怪醫」恐怖整形

▲手術醫師要慎選，以免整形失敗得不償失。非新聞當事者。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



國際中心／綜合報導

俄羅斯30歲整形女醫師薇爾迪（Alyona Verdy）遭到指控是「科學怪醫」，許多病人接受她的手術後，不但沒變美甚至留下一堆後遺症，還有人的生殖器被整到移位、鼻子不見、胸部潰爛化膿等等，目前俄羅斯警方正在通緝她。

據《鏡報》報導，薇爾迪的本名是戈布諾娃（Antonina Gorbunova），原本住在烏克蘭，後來任職於俄羅斯南部克拉斯諾達爾（Krasnodar）的一間醫美整所。雖然她外表看起來十分亮眼，但其實是個錯誤百出的怪醫。

Ojo con la "Dra".Alyona Verdy, una rusa que ha dejado a docenas de sus pacientes desfiguradas y con terribles problemas de salud. Llamada Dra. Frankestein, se especula q puede andar por Arabia Saudita pero a lo mejor ya se movió a áreas más seguras para ella. f.east2west pic.twitter.com/nvKlcIPtf9 — teiifttomas (@Islandia35Tomas) April 1, 2019

33歲的病人伊斯梅洛娃（Anastasia Ismailova）指控，她之前找薇爾迪進行腹部消脂手術，花了3100英鎊（約台幣12.4萬元），連車都賣掉來籌錢，結果卻手術失敗。她表示，胸部下方有一塊肉直接被薇爾迪割掉，皮膚硬生生被往上拉提後縫合，「導致我生殖器官也被拉到移位，腰部兩側的皮膚還溢出來，看起來簡直像魚尾巴。」

伊斯梅洛娃整形失敗後，又被薇爾迪帶到簡陋的開刀房進行6次補救手術，那裡位在公寓的地下室，而且非常昏暗只有用手電筒照明，設備和環境的安全性都讓她非常質疑。

▲薇爾迪常常帶病人到診所外的黑暗地下室進行手術。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



後來她出現了細胞壞死和血清腫症狀，不只身體搞壞，也丟了工作，甚至和老公的關係也降到冰點。伊斯梅洛娃透露，「薇爾迪會先把病人嫌到一無是處，再用話術說服對方接受整形。」

另一名受害者娜露娃雅（Evgenia Lanovaya）也是在薇爾迪的地下手術室進行割眼袋，結果整個下眼皮外翻，無法正常闔上雙眼。37歲的索科洛娃（Elena Sokolova）則是花了2300英鎊（約台幣9.26萬元）進行隆乳手術，最後胸部卻潰爛流膿，留下了一個大洞。

薇爾迪目前已遭到診所開除，但她強調自己的醫生執照是合格的，並且對於心虛落跑的傳聞一概否認，只是因為和上司發生衝突才主動提辭職。不過，俄羅斯目前已經在調查她是否有違法嫌疑。