　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

生殖器移位、鼻子消失！　無牌「科學女怪醫」恐怖整形

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼手術。（圖／Pixabay）

▲手術醫師要慎選，以免整形失敗得不償失。非新聞當事者。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

俄羅斯30歲整形女醫師薇爾迪（Alyona Verdy）遭到指控是「科學怪醫」，許多病人接受她的手術後，不但沒變美甚至留下一堆後遺症，還有人的生殖器被整到移位、鼻子不見、胸部潰爛化膿等等，目前俄羅斯警方正在通緝她。

據《鏡報》報導，薇爾迪的本名是戈布諾娃（Antonina Gorbunova），原本住在烏克蘭，後來任職於俄羅斯南部克拉斯諾達爾（Krasnodar）的一間醫美整所。雖然她外表看起來十分亮眼，但其實是個錯誤百出的怪醫。

33歲的病人伊斯梅洛娃（Anastasia Ismailova）指控，她之前找薇爾迪進行腹部消脂手術，花了3100英鎊（約台幣12.4萬元），連車都賣掉來籌錢，結果卻手術失敗。她表示，胸部下方有一塊肉直接被薇爾迪割掉，皮膚硬生生被往上拉提後縫合，「導致我生殖器官也被拉到移位，腰部兩側的皮膚還溢出來，看起來簡直像魚尾巴。」

伊斯梅洛娃整形失敗後，又被薇爾迪帶到簡陋的開刀房進行6次補救手術，那裡位在公寓的地下室，而且非常昏暗只有用手電筒照明，設備和環境的安全性都讓她非常質疑。

▲▼ 手術,開刀,醫院（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲薇爾迪常常帶病人到診所外的黑暗地下室進行手術。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

後來她出現了細胞壞死和血清腫症狀，不只身體搞壞，也丟了工作，甚至和老公的關係也降到冰點。伊斯梅洛娃透露，「薇爾迪會先把病人嫌到一無是處，再用話術說服對方接受整形。」

另一名受害者娜露娃雅（Evgenia Lanovaya）也是在薇爾迪的地下手術室進行割眼袋，結果整個下眼皮外翻，無法正常闔上雙眼。37歲的索科洛娃（Elena Sokolova）則是花了2300英鎊（約台幣9.26萬元）進行隆乳手術，最後胸部卻潰爛流膿，留下了一個大洞。

薇爾迪目前已遭到診所開除，但她強調自己的醫生執照是合格的，並且對於心虛落跑的傳聞一概否認，只是因為和上司發生衝突才主動提辭職。不過，俄羅斯目前已經在調查她是否有違法嫌疑。

ET快訊
奧迪休旅停歪「左後輪出格」他拍照酸文被砲翻！網曝3原因
3GS一路用到6！最經典iPhone是哪支網激推「這一代」
畫面曝光！內湖男嬰遭保母壓住20分「四肢掙扎」疑被活活悶死

關鍵字：俄羅斯,烏克蘭,整形,Alyona Verdy,Antonina Gorbunova

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「埋下去時她還活著呢」狠媽自斷臍帶　塑膠袋裝女嬰蓋土逼死！

NASA拍到紅色「太空蝴蝶」！　超吸睛星雲孕育數百顆新生恆星

吊嘎萌蘿莉與「巨蟒鱷魚」共浴　開心幫刷牙不怕攻擊

酒醉情侶搭「愛情摩天輪」發獸性　孩童面前大戰12分鐘被捕

生殖器移位、鼻子消失！　無牌「科學女怪醫」恐怖整形

國中班導短裙照挨批「妓女」　俄女師集體傳1.6萬性感照喊：我們也是人

俄亮出特種部隊武器閃光盾　可使人暫時失明、產生幻覺

迎接新年號！日動物園招牌大象提「鼻」揮毫出「令和」二字

美兩黨推眾院版「台灣保證法」　力挺對台軍售常態化

好諷刺！地平學者證明「地球是平面」　定位系統卻是球面繞行

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

關關全英文尬聊Gail 　自我介紹「I am just a singer」

孟耿如憔悴現身　悲送最愛親弟最後一程

4/1起個人跨行轉帳手續費降價　轉500元以下每天1次免手續費

首次接生！新人消防員變產婆　閃電系女娃2分鐘車內順利產出

「埋下去時她還活著呢」狠媽自斷臍帶　塑膠袋裝女嬰蓋土逼死！

NASA拍到紅色「太空蝴蝶」！　超吸睛星雲孕育數百顆新生恆星

吊嘎萌蘿莉與「巨蟒鱷魚」共浴　開心幫刷牙不怕攻擊

酒醉情侶搭「愛情摩天輪」發獸性　孩童面前大戰12分鐘被捕

生殖器移位、鼻子消失！　無牌「科學女怪醫」恐怖整形

國中班導短裙照挨批「妓女」　俄女師集體傳1.6萬性感照喊：我們也是人

俄亮出特種部隊武器閃光盾　可使人暫時失明、產生幻覺

迎接新年號！日動物園招牌大象提「鼻」揮毫出「令和」二字

美兩黨推眾院版「台灣保證法」　力挺對台軍售常態化

好諷刺！地平學者證明「地球是平面」　定位系統卻是球面繞行

陸客夾帶火腿腸闖關　繳不出20萬罰鍰選擇離境

打造飛行夢工場　桃園北門國小榮獲教學卓越「金桃獎」

「埋下去時她還活著呢」狠媽自斷臍帶　塑膠袋裝女嬰蓋土逼死！

淘寶流行「代吃喝服務」真有人買　網嗨：終於有適合我的工作了

男粉求合照：不是妳唱歌好聽！許維芳哽咽吐自卑「怕粉絲丟臉」

排灣族小米酒酒麴「台灣特有藜」　郭耀綸讓紅藜變當紅炸子機

ET行動法庭／遲來的正義還是正義嗎？翁啟惠判無罪　名譽難復

SBL／彈跳怪物米歇爾攻守俱佳　富邦連兩周包辦MVP

13歲爺爺汪「被迫看唱跳表演」　牠滿頭問號：J挖跨謀

抽中豬哥亮節目百萬名車！欠債法警「借友人名」代領　車差點飛了

地表最強「煞車預警」5秒神預測！　人夫們淚：我家的只有休眠模式

國際熱門新聞

深海邪獸現身一口吞！1層樓高鯊..

巴士起火20死　乘客擠上層成焦..

即／巴黎台灣學生　宿舍輕生亡

慎入！女童赤腳逛豬圈遭寄生蟲入..

台男體內藏50毒包　藥袋破中毒..

55歲阿嬤抱孫「竟是自己生的」..

冰山突崩塌掀巨浪　遊客絕命逃亡

19歲男按錯門鈴遭射殺　女友目..

奇蹟！女運動員腦死3個月產子

地方媽媽剖腹產後2hr…病床戰..

叫Uber卻上錯車！女大生遭棄..

令和究竟什麼意思　安倍這樣解答

日本新年號「令和」　命名人曝光

為AirPower才買　網嗆退..

更多熱門

相關新聞

烏克蘭諧星領先總統大選　進入第二輪

烏克蘭總統大選31日展開首輪投票，41歲喜劇演員出身的政壇新人澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）以30.4%得票率領先，位居第二是「巧克力大王」尋求連任的54歲總統波洛申科（Petro Poroshenko），得票率為17.8%。由於首輪投票沒有人過半得票，因此兩人將於21日展開第二輪決選投票。

烏克蘭大選　2候選人被爆賄選

阿基米德發明展　台灣團奪26金

爆紅諧星有望成總統！烏克蘭今大選

網購鞋不合？雲科大生發明量腳APP奪金

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

宅男勒斃學妹性侵棄屍　判無期逃死

麥當勞大薯限時7週買一送一！

動物園動物真的是工讀生　園方：愚人節

深海邪獸現身一口吞！1層樓高鯊魚剩頭

桃園超商提款機ATM找到了！慘剩空殼

巴士起火20死　乘客擠上層成焦屍

嫌女友像鄉下人想分手！他舉例完風向逆轉

小玉宣布分手！和笑笑「真的搬家了」

車頭燈伴娘新照流出　網友激推

聽到母子對話…葬儀社暖心：我幫你們　感動萬人

人妻三戰小王　清醒後聯手丈夫反擊

她私處突變緊…醫內診摸到健康步道的石頭

瑤瑤秘密交往「南韓綜藝咖」1年

嗆正宮「一天愛愛兩次」　小三：我翁家媳婦

忘了關遮罩！兜風貓擠成麻糬肥臉

更多

最夯影音

更多

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面