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蔣月惠羅騰園合法化了　免沒收一千多萬但無法參選下屆理事長

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▲▼ 蔣月惠羅騰園合法化了　下屆無法參選理事長 。（圖／記者陳崑福翻攝蔣月惠臉書）

▲蔣月惠羅騰園合法化了，但她無法參選下屆理事長，自稱宛如戴上金箍咒。（圖／翻攝自蔣月惠臉書）

記者陳崑福／屏東報導

網紅縣議員蔣月惠日前收到屏東縣政府函文，同意廢止解散處分羅騰園肢體殘障協會因兩年未改選被縣府命令解散文，她保持理事長職位，各界千萬捐款不必沒收。蔣月惠10日表示，她任期只能做到這屆，屆時必須重選理事長，她沒有資格參選，屆時羅騰園會變得如何，讓她很擔心。

縣議員蔣月惠兼任羅騰園肢體殘障協會理事長，但兩年前到期到期，未依規定召開會員大會及改選理監事，被縣府下令解散，一千多萬元各界的捐款面臨被沒收，蔣月惠被迫召開會員大會並改選理事長，縣府也派員全程參加，確保過程皆依規定處理，蔣月惠再度順利當選理事長，並函請縣府撤回處分。

縣府社會處在經過開會研議後函文羅騰園，指有必要讓身障弱勢服務繼續延續，同意廢止羅騰園的解散命令，讓羅騰園合法化，但要求一定要依照人團體法相關規定辦理開會、選舉等業務，相關的行政文書資料必須送縣府審查，如果未依規定執行，還是會依法命令解散。

蔣月惠本月3日收到到縣府的公文，並沒有因縣府同意廢止羅騰園高興，反而認為羅騰園進入體制化後，必須依法運作，等於加上一個無法擺脫的金箍咒，為了讓羅騰園延續生命，也讓殘障朋友能夠有一個學習的地方，她只能低頭戴上這個金箍咒。

她憂心表示，下屆理事長，她無法參加改選理事長，擔心新任理事長無法維持現有的運作模式，院生該怎麼辦？ 羅騰園要何去何從？

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關鍵字：羅騰園,蔣月惠,合法捐款,千萬,不必沒收

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