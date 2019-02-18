「請總統救救我們」蔣月惠總統府前提5訴求　和平遞交陳情書

針對高雄市長韓國瑜在酒吧開直播，再度批評總統蔡英文的兩岸政策，也指稱全台灣人都欠高雄。對此，總統府發言人林鶴明18日下午表示，大家都很理解，城市治理千頭萬緒，相信高雄市民對市長期待非常高，希望市長發言盡快回到市政上面，也希望那麼多政見提出來後，能具體落實，他也提醒，「酒後直播一定不是好的點子。」