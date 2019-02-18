「請總統救救我們」蔣月惠總統府前提5訴求　和平遞交陳情書

▲蔣月惠總統府陳情，在臉書直播。（圖／翻攝自蔣月惠臉書）
突發中心／台北報導
屏東縣議員蔣月惠18日上午10時30分北上到總統府前陳情，訴求包括北區市場擴建停車場拆遷案、台中黎明幼兒園都更案、興公園改建親水公園以及後壁湖漁港清淤工程。蔣月惠呼喊口號，「請總統救救我們。」她希望總統可以重視小老百姓基本生活問題。
蔣月惠提出5訴求，針對屏東市北區市場中華路279、278、277、275、273、271擴建停車場，迫拆5戶原住戶私有民宅當停車場，公有地變更商業用地，建議公有地當停車場勿拆民間房屋。第二，台中黎明幼兒園自辦重劃都市更新，造成家破人亡、剝奪私有財產權，建議廢除，自辦重劃條款。
▲蔣月惠常幫弱勢發聲。（圖／記者陳崑福翻攝）
第三，屏東市復興公園改建親水公園，破壞原公園生態，剝奪運動者的權益，建議這前瞻計畫移至新生里，擴建親水公園。
另外，恆春後壁湖潟湖區有一處美麗沙灘祕鏡，近日屏縣府在墾丁後壁湖漁港做清淤工程；民眾發現包商清出的淤沙被砂石車運往這處沙灘堆放，讓美麗的貝殼沙灘被髒汙淤泥覆蓋，當地民眾相當氣憤。最後蔣月惠表達完訴求後，進入總統府遞交陳情書，過程平和。
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