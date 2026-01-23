獨居嬤深夜徘徊警所外...報警家中疑遭竊　只為找警聊天暖哭人

▲內埔警方陪劉姓婦人返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬巒鄉8旬劉姓婦人深夜派出所外徘徊張望，聲稱家中遭竊前來報案，卻在警方耐心關懷下，吐露其實只是因夜深人靜、獨自生活感到孤單，想找人說說話。內埔警方不僅細心傾聽，更貼心護送阿嬤返家，溫暖互動令人動容，也展現警察柔性有溫度的一面。

內埔警分局萬巒所副所長唐坤熙、警員羅家坤，日前夜間11點多，巡邏行經佳佐派出所時，發現一名年邁老婦人站在派出所大門口外，徘徊張望，似有事情，警方見狀立即主動上前關心。

經員警查知，該名8旬劉姓婦人住萬巒鄉；她一開始向警方說，家中物品遺失，疑似遭竊，所以要來報警。待詢問進一步細節時，阿嬤卻閃爍其詞、語焉不詳，無法清楚說明遺失物品情形，隨後就坦承並無物品遺失，僅因自己一人獨居，感到孤單，才來派出所找警察說說話。

警方考量她年事已高，且夜間氣溫驟降，恐危害身體健康，於是主動護送她回家，並沿途陪伴聊天，安撫其情緒。待到家後，員警叮囑她要儘早休息，日後若有聊天需求，基於人身、交通安全及身體健康考量，請盡量在日間才來派出所。

內埔分局長江世宏呼籲，長輩於夜間外出，請穿戴反光衣物、帽飾等，以提升可見度，增加人身安全。內埔警分局將持續落實夜間巡邏勤務，守護轄區居民的生命與財產安全。獨居阿嬤深夜找警聊天 溫馨內埔警關懷並護送返家