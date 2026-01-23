輻射冷卻發威！台南今晨最低溫7.7度　下周轉雨時間點曝

▲今晨中南部雲層少（左），迎風面降水回波多（中），迎風面降雨較明顯（右）。（圖／翻攝自「洩天機教室」）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家吳德榮表示，強冷空氣雖略減弱，但中南部「輻射冷卻」加成，本島最低溫7.7度出現在台南楠西區。白天起，各地高溫微升，但整體仍偏冷，周末晴朗穩定，但下周二東北季風逐漸南下，北部、東部地區轉雨，氣溫將再下降。

吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」撰文表示，強冷空氣雖略減弱，中南部「輻射冷卻」加成，截至5：22台南（楠西區）創下此波本島平地的最低氣溫7.7度。其他縣市平地的最低氣溫依序為：雲林（古坑鄉）8.3度、嘉義（竹崎鄉）8.5度，高雄（內門區）8.6度。



最新（22日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（23）日「強烈大陸冷氣團」微幅減弱。白天起北部轉多雲，東半部仍有局部短暫雨，中南部晴時多雲；各地高溫微升，今日仍偏冷，應注意保暖。

各地區氣溫如下：

北部10至17度

中部8至23度

南部8至25度

東部10至24度

最新模式模擬顯示，周末（24、25日）西半部晴朗穩定、大台北東側、東半部偶有局部短暫雨；冷空氣減弱、氣溫逐日回升，白天北部漸轉舒適、南微熱，各地早晚偏冷，下周一（26日）各地晴朗穩定，溫暖舒適，早晚涼，日夜溫差大，應注意穿著調整。

另外，下周二（27日）上午東北季風逐漸南下，北、東雲增、晚轉雨，氣溫漸降；下周三（28日）北部雨後多雲、中南部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨；下周四至周六（29至31日）西半部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨。下周六（31日）晚起至2月1日另一波同樣等級的東北季風影響，天氣再轉變。