　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

輻射冷卻發威！台南今晨最低溫7.7度　下周轉雨時間點曝

▲▼今(23日)晨4：50紅外線色調強化雲圖顯示，中南部雲層少(左圖)。5時雷達回波合成圖顯示，迎風面降水回波多(中圖)。5時累積雨量顯示，迎風面降雨較明顯(右圖)。（圖／翻攝自「洩天機教室」）

▲今晨中南部雲層少（左），迎風面降水回波多（中），迎風面降雨較明顯（右）。（圖／翻攝自「洩天機教室」）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家吳德榮表示，強冷空氣雖略減弱，但中南部「輻射冷卻」加成，本島最低溫7.7度出現在台南楠西區。白天起，各地高溫微升，但整體仍偏冷，周末晴朗穩定，但下周二東北季風逐漸南下，北部、東部地區轉雨，氣溫將再下降。

吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」撰文表示，強冷空氣雖略減弱，中南部「輻射冷卻」加成，截至5：22台南（楠西區）創下此波本島平地的最低氣溫7.7度。其他縣市平地的最低氣溫依序為：雲林（古坑鄉）8.3度、嘉義（竹崎鄉）8.5度，高雄（內門區）8.6度。

最新（22日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（23）日「強烈大陸冷氣團」微幅減弱。白天起北部轉多雲，東半部仍有局部短暫雨，中南部晴時多雲；各地高溫微升，今日仍偏冷，應注意保暖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

各地區氣溫如下：

北部10至17度
中部8至23度
南部8至25度
東部10至24度

最新模式模擬顯示，周末（24、25日）西半部晴朗穩定、大台北東側、東半部偶有局部短暫雨；冷空氣減弱、氣溫逐日回升，白天北部漸轉舒適、南微熱，各地早晚偏冷，下周一（26日）各地晴朗穩定，溫暖舒適，早晚涼，日夜溫差大，應注意穿著調整。

另外，下周二（27日）上午東北季風逐漸南下，北、東雲增、晚轉雨，氣溫漸降；下周三（28日）北部雨後多雲、中南部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨；下周四至周六（29至31日）西半部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨。下周六（31日）晚起至2月1日另一波同樣等級的東北季風影響，天氣再轉變。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高雄豪宅建案「頂樓失火」　消防狂爬20多樓搶救

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

輻射冷卻發威！台南今晨最低溫7.7度　下周轉雨時間點曝

今起回溫！夜防輻射冷卻跌破10度　下周變天雨區擴大

快訊／今晨最低7.7度！　15縣市低溫警報「跌破10℃」

0度線退了「回到2字頭」雨停4天　下波變天再挑戰冷氣團

付錢還要道歉！她曝「台人獨有1習慣」全場共鳴　還嚇到日店員

桃園推動「幹線公車計畫」　台一與GR幹線1/26起大增班

網傳桃園雞白湯名店「化學調湯」　拉麵老闆怒聲明：肉味無法取代

快訊／濕冷凍骨！3縣市大雨夜襲「強風+低溫」齊發　最新警戒區曝

Fumi阿姨談「上女廁」女網友炸鍋　5點聲明：沒要威脅女性

今日焦點新聞！勇消捨命救人火場衣服堆山　國民年金給付調到5000元

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

勇消警告「衣服堆像山」成遺言！　同仁搶救悲喊：詹能傑起來

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

害死1家5口狠女全認罪「花掉八成的錢」　家屬律師盼重刑贖罪

基隆消防隊長殉職

輻射冷卻發威！台南今晨最低溫7.7度　下周轉雨時間點曝

今起回溫！夜防輻射冷卻跌破10度　下周變天雨區擴大

快訊／今晨最低7.7度！　15縣市低溫警報「跌破10℃」

0度線退了「回到2字頭」雨停4天　下波變天再挑戰冷氣團

付錢還要道歉！她曝「台人獨有1習慣」全場共鳴　還嚇到日店員

桃園推動「幹線公車計畫」　台一與GR幹線1/26起大增班

網傳桃園雞白湯名店「化學調湯」　拉麵老闆怒聲明：肉味無法取代

快訊／濕冷凍骨！3縣市大雨夜襲「強風+低溫」齊發　最新警戒區曝

Fumi阿姨談「上女廁」女網友炸鍋　5點聲明：沒要威脅女性

今日焦點新聞！勇消捨命救人火場衣服堆山　國民年金給付調到5000元

飆股上校「高檔逮飆股」6天賺逾7%　3大關鍵曝光

眼神給出去！　性商老師「無碼實戰片」外流

輻射冷卻發威！台南今晨最低溫7.7度　下周轉雨時間點曝

勇消詹能傑殉職　學者籲：別讓自己落入險境

澤倫斯基達演說痛批歐盟　稱美國安全保證已就緒

英特爾Q1財測失色盤後重挫近8%　財報超預期過關

馬年限定鞋決定新年氣場！Nike小飛馬新配色、厚底神鞋穿上直接高人一等

今起回溫！夜防輻射冷卻跌破10度　下周變天雨區擴大

川普TACO激勵美股收高306點　台積電ADR漲0.38％

存款多不等於財務自由！財商測驗揭露最容易忽略的理財盲點

【最後提醒隊員要小心...】基隆消防小隊長詹能傑殉職　叮囑「衣服堆得像山」

生活熱門新聞

0度線退了「回到2字頭」雨停4天

即／3縣市大雨特報！最新警戒區域曝

付錢還要道歉　台人獨有1習慣全場共鳴

網傳化學調湯　雞白湯拉麵老闆怒發聲明

上女廁爭議炎上　Fumi阿姨發5點聲明

不是鳳梨酥！送日本朋友「1款小零食」被讚爆

台灣革命共產黨成立：推翻中華民國統治階級！

參加尾牙沒中獎　公司宣布「普發筆電」！

不是東京大阪京都！大票激推旅遊「日本一城市」：最人性化

台遊客為拍照無視「禁停留令」　奈何橋上與人互毆

即／今晨最低7.7度！　15縣市低溫警報「跌破10℃」

霍諾德爬101萬一掉下來怎辦？藝人保鑣解答

新人抽中10萬不請客　老鳥喊不會做人

「聽音樂1現象」潮流回歸　大票人點頭：才好用

更多熱門

相關新聞

今起回溫！夜防輻射冷卻跌破10度　下周變天雨區擴大

今起回溫！夜防輻射冷卻跌破10度　下周變天雨區擴大

今天（23日）受強烈大陸冷氣團影響，加上中南部輻射冷卻，清晨本島平地最低溫7.7度，出現在台南市楠西區。白天起，冷氣團逐漸減弱，氣溫緩步回升，但入夜輻射冷卻影響，高雄以北有機率出現局部10度以下低溫。另外，下周二（27日）起東北季風增強，北部及東北部氣溫再度下降，雨區也會擴大。

0度線退了「回到2字頭」雨停4天

0度線退了「回到2字頭」雨停4天

明天輻射冷卻再探10度以下　下周北東降雨機率增

明天輻射冷卻再探10度以下　下周北東降雨機率增

日本將迎最強寒流　北陸積雪估破百公分

日本將迎最強寒流　北陸積雪估破百公分

今天到明晨濕冷「高山有零星降雪」　明白天起回溫

今天到明晨濕冷「高山有零星降雪」　明白天起回溫

關鍵字：

吳德榮洩天機教室天氣氣象雲

讀者迴響

熱門新聞

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！

五口命案李惠雯全認罪！

高雄豪宅大樓蓋到一半「頂樓失火」

0度線退了「回到2字頭」雨停4天

曾是新北人購物天堂！他嘆人潮不再：輝煌已走遠

乳頭破皮「月經來就裂開」！她檢查正常　一切片醫頭發麻

涉炒7股撈數千萬　神秘大戶深夜移送北檢

超殺女對「無緣婆婆」貝嫂評價曝

即／3縣市大雨特報！最新警戒區域曝

黑男新婚一年遭疑婚姻觸礁

享樂至上易變月光族的三大星座！

耶嫩閃婚二伯員工！網逼問蔡阿嘎：28萬紅包呢

川普取消關稅威脅　美股開盤道瓊漲400點

更多

最夯影音

更多
詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面