普悠瑪翻車案究責！台鐵向驗證單位求償　勞氏：嚴肅對待

▲2018年10月21日，台鐵普悠瑪在宜蘭蘇澳鎮新馬站出軌翻覆。（圖／記者游芳男攝）

記者胡順惠／台北報導

台鐵普悠瑪翻車事故奪走18條性命，台鐵日前表示，本月將發文向製造商日車公司及第三獨立驗證單位英商勞氏咎責，必要時走法律途徑。勞氏對此回應，尚尚未收到來自任何法律實體或政府的索賠要求，不做進一步評論，勞氏都會嚴肅對待。

勞氏今天發出聲明表示，至今尚未收到來自任何法律實體或政府正式通知或索賠要求，在此之前不再作進一步評論。勞氏宗旨是攜手共創更安全的世界，通過技術專長保護生命和基礎設施。對於任何關於勞氏未能在追求安全和服務方面提供最高標準的說法，勞氏都會嚴肅對待。

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▲翻車意外造成18人罹難、200多人輕重傷。（圖／記者黃彥傑攝）

台鐵機務處長宋鴻康5日受訪時說，普悠瑪列車製造商日車公司在事故發生後，就承認設計上有疏失，也沒有將ATP遠端監控系統的線接上，就交給台鐵驗車，在維修手冊上也寫得不明不白，再加上主風泵等問題至今也沒改善，台鐵目前扣住將近台幣3億元的履約保證金，要等日車把所有問題解決完後才支付。

除了日車疏失之外，台鐵也發現當時協助驗收的第三方獨立驗證單位勞氏公司，在協助台鐵驗證及認證列車安全功能、維修手冊時，沒有做好把關動作。宋鴻康說，在勞氏提供的驗收單中，並沒有列入ATP遠端監控系統的項目，這讓台鐵錯失驗收該項目。

因此，台鐵目前正請律師協助研議，後續將究責日車公司及勞氏公司，初步希望月底前能發函給2家公司，先看對方怎麼解釋，在進一步談後續求償的部分。至於屆時將求償多少？宋鴻康說，現在還要跟律師以及交通部討論金額。

▲台鐵機務處處長宋鴻康說明普悠瑪後續究責求償內容。（圖／記者賴文萱攝）