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黑TORO前鋒鬼頭刀盛產期　「屏東第一鮪」預估4月中旬報到

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▲▼ 黑鮪魚前鋒部隊「鬼頭刀魚」盛產期，2019第一鮪預估4月中下旬報到 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲進入鬼頭刀盛產期，黑鮪魚預估4月下旬報到。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

進入鬼頭刀魚盛產季節，屏東縣東港區漁會總幹事林漢丑預估，由於「鬼頭刀魚」追著「飛魚」，「黑鮪魚」追著「鬼頭刀」，今年第一鮪黑鮪魚，預估在4月份農曆15日後月光暝的凌晨報到，讓漁民相當期待。

東港區漁會表示，要成為屏東第一鮪拍賣的黑鮪魚，須是北方黑鮪綁上生態標籤，重量要在180公斤以上，起鈎為活魚碎冰冷藏，漁船須為屏東或高雄市有捕撈黑鮪資格許可，捕獲時要立即通報東港漁業電台，最先返抵東港漁港者，經東港區漁會派員會同專家勘驗通過；今年計有3百多艘漁船申請主管機關核准捕撈，考驗漁民們的海上競逐「第一鮪」漁技。

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▲▼ 黑鮪魚前鋒部隊「鬼頭刀魚」盛產期，2019第一鮪預估4月中下旬報到 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼黑鮪魚與鬼頭刀。

▲▼ 黑鮪魚前鋒部隊「鬼頭刀魚」盛產期，2019第一鮪預估4月中下旬報到 。（圖／記者陳崑福翻攝）

總幹事林漢丑說，台灣漁民捕獲之黑鮪魚屬北太平洋黑鮪（北方黑鮪），是沿近海鮪延繩釣漁船的漁獲，可作生魚片或加工以及各種烹煮料理。東港黑鮪魚產量全台之冠，通常在每年農曆4月中下旬起到6月為盛產期，由於鮪魚棲息深度約在水深200~1000公尺， 而漁民的延繩吊鈎深度約100公尺左右，按以往漁民捕撈經驗，大約在農曆15-18日月光暝凌晨黑鮪魚見到漁船上的亮光會浮上來，較易捕釣。

他說，東港區漁會承辦「第一鮪拍賣會」的活動臉書已上線，舉辦預測第一鮪贈獎，黑鮪魚前鋒部隊鬼頭刀百份美食料理大放送活動，請東港華僑市場網路媒體採訪人氣店「福海海鮮代煮」特別贊助贈送100份的「鬼頭刀魚」美食料理為活動暖身，兌獎美食：「酥炸魚柳」、「味噌鬼頭刀魚頭」、「鹹酥鬼頭刀排骨」、「三杯鬼頭刀」，可以自由選擇，供「2019屏東黑鮪魚季第一鮪拍賣會」臉書網友獎品，錄取前100名答對者。

鬼頭刀魚鮮嫰Q彈無腥味，肉質清甜無小刺，目前是盛產期，也是物美價廉嚐鮮時令。產地以東港、小琉球、蘇澳、台東成功漁港等漁港為主，其中以東港產量最多。由於台灣捕撈及冷凍技術精進，捕獲鬼頭刀魚品質優於越南、大陸，以外銷美歐等國為主，料理方式可做成香煎或油炸魚頭刀魚排、鬼頭刀魚丸、魚粥、紅燒糖醋鬼頭刀、三杯鬼頭刀，或鬼頭刀魚頭酸菜湯或味噌湯、鬼頭刀魚乾、肉粽內餡，而魚卵尤其綿細，口感極佳。

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關鍵字：東港區漁會,鬼頭刀,黑鮪魚,季節

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