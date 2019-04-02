4至6月環境季來了！到東森購物網等商店消費可獲綠點換好康

▲環保署同仁總動員賣力演出行動劇，盼透過活潑方式讓民眾了解重視地球資源。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

環保署今（2日）啟動「與野共生·永續環境」環境季系列活動，所有署內同仁總動員賣力演出行動劇，無敵可愛、有趣，吸引不少人目光。環保署長張子敬表示，希望透過活潑，節慶方式，結合署內各單位共同合作，在環境季期間推出 4大主軸共15項環境保護活動，到多家特約商店也能集綠點折抵消費金額。

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▲▼環保署長張子敬表示，首次嘗試以「節慶、季節」的概念延續環境保護活動熱度。（圖／記者許展溢攝）

張子敬說明，今年首次將4月至6月期間訂為環境季元年，主要目的是希望可延伸地球日及世界環境日，嘗試以「節慶、季節」的概念延續環境保護活動熱度，藉由每一場有趣的活動，讓大家投入汙染防治，同時永續保護物種，別再讓棲地被破壞、危害每種生物。

▲▼環保署首次打造環境季，期間推出 4大主軸共15項環境保護活動。（圖／記者許展溢攝）

環署主任秘書葉俊宏說，以往活動都是單一，且分散在不同時間舉辦，考量後覺得可以將聯合國訂定每年的4月22日「地球日」，和6月5日「世界環境日」結合，並透過各年度不同主題，提倡各面向環境保護策略，喚起民眾環保意識。

▲環署主秘葉俊宏說，結合聯合國訂定「地球日」和「世界環境日」，提倡各面向環境保護策略。（圖／記者許展溢攝）

張子敬指出，今年地球日主題為「與野共生」，就是倡導生物多樣性的重要，環署也特別結合該主題，以保育台灣瀕臨絕種生物設計環境季LOGO，希望大家共同守護環境，讓更多人愛上大自然，並學習如何與自然萬物和諧共處。

▲▼環署表示，環境季期間推出活動相當多元，包括攝影及短片徵選、綠色消費增加綠點等。（圖／記者許展溢攝）

環署表示，環境季期間推出活動相當多元，包括攝影及短片徵選、綠色消費增加綠點、環境教育場址巡禮、探索空氣品質、加碼回收廢乾電池、河川淨溪淨灘、綠化植樹與環保論壇等各類型活動，都會在全台陸續展開，民眾在這期間安排旅行時，也能用手機拍下照片換取環保綠點。

環署說明，環境季期間在大潤發、愛買、東森購物網、7-ELEVEN等環保集點特約商店，購買洗衣精、洗碗精、沙拉油、衛生紙等多項商品，除可獲原有綠點，每件商品還能額外增加2000綠點（20元）。另外，環保集點會員到綠色服務特約場所使用電子優惠券，如西湖渡假村、小人國、小叮噹科學園區等，也可折抵門票、住宿或餐點等消費，同時額外獲3000綠點，詳細活動資訊可到環保署網站查詢。