認識魚之島！花蓮海是生活節講座　魚達人帶路料理鬼頭刀

▲曾以「蹦火」特色捕魚方式的紀錄片，奪得新北市2014紀錄片活動首獎的周文欽導演和大家分享魚之島影像。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所主辦「2019海是生活節～魚達人來帶路」首場講座，報名參加活動的花蓮鄉親透過影像認識台灣周邊海洋的豐沛魚群，以及曾在2015年入圍第五十屆金鐘獎攝影獎的《綻放真台灣5–魚之島：黑潮的承諾》片段作品。最後由廚師現場示範料理鬼頭刀魚，除了讓學員們了解各種網具漁法之外，還帶回了日式料理家常菜的作法。

▲周文欽導演說，金黃色的鬼頭刀每年都固定拜訪台灣，在短短五個月漁季是台東成功港漁民的重要生計。

「魚達人來帶路」系列講座總共有七場，結合花蓮豐富漁業文化及資源，讓大家了解魚從「大海到餐桌」的完整過程，同時在活動中特別安排了料理DIY及產地小旅行，跟著魚達人透過講座分享、影片觀賞、實地參訪及料理實作等方式，認識花蓮本地常見的漁法及當季性魚種，更緊密連結人類和大海的關係。



3月23日下午，在洄遊吧體驗基地，2019海是生活節～魚達人來帶路首場講座登場，邀請到曾以「蹦火」特色捕魚方式的紀錄片奪得新北市2014紀錄片徵件活動首獎的周文欽導演和大家分享魚之島影像，現場並邀請朝日食堂劉秉賢廚師以東台灣最紅的鬼明星「鬼頭刀」為食材，教大家料理鱰魚南蠻漬。

▲廚師現場示範料理鬼頭刀魚。



周文欽導演以他曾為國家地理頻道拍攝《綻放真台灣5–魚之島：黑潮的承諾》的片段為講座題材，這部片曾在2015年入圍第五十屆金鐘獎攝影獎及剪輯獎。周文欽說，他曾經跟著台灣捕魚團隊拍攝跨國捕魚實況，船隻在浩瀚的太平洋待了好幾個月，現場直擊科技及數位化的配備，以及捕撈魚時與老天爺爭生存的壓力。



現場也播放周文欽在台東成功海域跟著年輕船長陳益禕出海作業情形，周文欽說，金黃色的鬼頭刀每年都固定拜訪台灣，在短短五個月漁季是成功港漁民的重要生計，那次的攝影，跟著上船的還有全台唯一從事鬼頭刀魚標放研究的學者江偉全博士，隨船進行鬼頭刀魚的標放作業，以了解鬼頭刀魚的生態。

▲經過酥炸的滾頭刀浸泡在酸甜醬汁中，除了可熱熱的吃外，經過冰鎮一晚也是一道爽口的開胃菜。



首場講座介紹的是鬼頭刀魚，鬼魚頭刀為鱰科，烹飪方式包括炸、烤、煎、煮及加工。朝日食堂廚師劉秉賢教大家做鱰魚南蠻漬，他說，這是一道日式的家常料理，主要是將酥炸後的魚肉浸泡在酸甜醬汁中，除了可以熱熱的吃，經過冰鎮浸漬一晚，也是一道美味爽口的開胃菜。

▲學員分組自行料理體驗。



劉秉賢廚師一邊料理，一邊回答學員們所提的問題，包括如何將魚皮剝掉而不傷魚身，酥炸魚肉時如何避免過多麵衣而失去口感。在完成示範後，學員分組自行體驗料理。

3月31日第二場魚達人來帶路講座將前往家樂福，由魚達人教大家在量販超市魚類商品裡選買的教戰守則，當天介紹的是台灣東部常見的鯖科魚種，有興趣者可上花蓮市公所網站或海是生活節fb查詢。