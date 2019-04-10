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在台南要吸一口新鮮空氣好難　藍議員戴口罩排排站抗議

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▲台南市議會國民團書記長蔡育輝等人，戴著口罩抗議台南空氣汙染，市民健康飽受傷害。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議會國民團書記長蔡育輝等人，戴著口罩抗議台南空氣汙染，市民健康飽受傷害。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局4月10日到台南市議會工作報告，國民團書記長蔡育輝帶領著黨團成員戴上口罩抗議，國民黨團指出，2017年市民肺癌死亡人數仍高達822人，台南市為什麼空氣不分冬、夏汙染嚴重問題，以前都推說大陸吹過來，現在又沒東北季風，毒空氣從那來？若台中火力和麥寮發電廠是汙染源，請環保局開單重罰元兇。

國民團書記長蔡育輝、議員方一峰、尤榮智、王家貞、林美燕、盧崑福、林燕祝、李中岑、李鎮國、李文俊，戴著口罩抗議台南空氣汙染，市民健康飽受傷害。

蔡育輝指出，服務處常接到市民陳情，空氣汙染造成他們眼睛紅腫刺痛、喉嚨也是沙啞腫痛，其實不只鄉親他自己本人也高掛病號，以前台南熱天沒空汙，只有冬天，現在空氣汙染不分冬夏，民間工廠空汙開罰單，若空汙來自台中中火，為什麼政府製造空汙不開罰？環保局說委託成大採樣收集空汙數據，如果汙染源證實是中火和麥寮發電廠，請環保局依權責針對汙染源進行重罰。

王家貞表示，剛剛去醫院看不抽菸不炒菜得肺腺癌的朋友，對於空氣汙染放諸轄區皆准的SOP，沒認真執行將近兩千平方公里轄區，還做有礙健康活動，城市空氣品質，來自外縣市只要有空拍空氣汙染即可懲處嗎？台中汙染盧秀燕對於中火汙染不斷表示意見，台南也是受害者，為何到中央部會開會不陳訴，應該讓中火停役，替台南說句話。

林美燕說，汽車排放廢氣也是空汙兇手之一，據她了解，台南市環保局新添購3
台小型掃街車居然吃柴油，垃圾車超過10年有三分之一，最老垃圾車已有22年的車齡，環保局要刮人鬍子之前是不是應先刮自己的鬍子。

盧崑福指出，民進黨不顧人民死活，但看看日本，核電廠要發生事故才會有人傷亡，台灣現在燃媒沒發生事故，得肺癌的人數比例卻直線上升，這樣的燃煤政策真是國人的悲哀。

李中岑也表示，根據資料顯示，空氣汙染會讓小朋友和學童的過敏反應加劇，細懸浮粒更會造成肺癌和心臟病變，像她親友一起床就會打噴嚏，即知空氣汙染情況，衛生單位和環保單位應聯手監控汙染源和鄉親健康，以安南區來說，有些工廠又會趁下雨天或深夜排放廢氣，請環保局加強稽查。

林燕祝更痛批，小英政府高舉廢核神主牌，卻拿不出一套配套措施，現在沒有東北季風，台南空氣汙染卻跟冬天一樣嚴重，政府每天放毒，無辜百姓被迫每天吸毒，在台南要吸一口新鮮空氣難如登天，小英政府廢核能，讓百姓肺無功能，全民應以行動唾棄這樣的政府。

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關鍵字：廢核,放毒,藍營,新鮮空氣

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