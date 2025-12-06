　
政治

羅智強轟綠能規劃失能　「廢光電板之亂」曝三輸人禍

▲▼國民黨立委羅智強。（圖／記者崔至雲攝）

▲國民黨立委羅智強。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

7月丹娜絲風災重創南部光電案場，引爆大量廢棄太陽能板處置問題，也讓政策漏洞再度浮上檯面。國民黨立委羅智強痛批，這場「廢光電板之亂」暴露政府規劃失能，整個過程的暫置空間、回收量能甚至法規配套都不足，甚至連要查最後的流向都仍有各種困難。這場廢棄光電板的處置困境，起因雖是天災，但映照出的是政府綠能政策匆促上路，毫無長遠評估，政策規劃失能、執政失職的一場人禍。

羅智強指出，政府海也光電板、山也光電板，口口聲聲稱會做好回收，但沒告訴人民的是，量少價高，現在根本沒有太多回收業者願意投資光電回收業務。環境部原本天真預期，2030年後國內才會開始出現較大量報廢光電板，2032年報廢光電板達每年1萬噸、2040年達每年10萬噸。卻沒考慮台灣及極端氣候，一場風災至少10萬多片廢板，共2300噸要回收，但據報導，國內真正高值化可回收處理的量能是每月650公噸，運輸、清運困難外，未來如又遭遇類似災害，是否衍生更多問題？

羅智強提到，回顧風災時的光電板之亂，政府對壞掉的光電板毫無辦法配套，只會把責任推給業者，有報導揭露，廢板沒處放，是時任經濟部長郭智輝告訴業者可以先放台糖土地，後來業者放了引發爭議，因該環境不能放而違規被環境部開罰。荒謬的惡性循環上演，政府兩手一攤、處理機構量能不足、業者不知道哪裡合規，不管政府對業者是展延還是開罰（據報導：受損33案場，僅開罰2家業者），對環境的傷害早已造成，苦果還是全民來承擔？

羅智強說，而最重要的廢板流向，無法想像的是，連媒體報導都指出，環境部與經濟部仍難以一一比對受損光電案場與回收處理的數量是否相符，只能依靠業者自行回報。例如能源署有光電板序號，負責查存收、回收數量的環境部卻沒有，也就是說，去追查的環境部所知道的案場回收光電板數量，都是業者自己報的數量、再來跟出場數量進行比對，那怎麼知道是否有無沒確實回收的黑數？

「政府又是兩手一攤，僅說事後違法會開罰」。羅智強問，光電暴利賺錢時政府都大開綠燈，但要求回收要追蹤流向就推三阻四、困難重重？民進黨政府為合理化自己的廢核神主牌，從一開始推綠能政策就是只求速度，欠缺考慮，讓不肖政商弊案在防貪制度不周的空間滋生，讓能源體質孱弱的台灣火力全開，光電政策根本未為台灣環境氣候設想，一場廢棄光電板之亂，讓政府、人民、業者都受害，三輸的執政，不是人禍是什麼？

羅智強喊話，「對於光電板和能源議題，我一定追查到底，已經提出相關質詢和索資，一定監督要求政府，不要卸責、怠惰，保障人民應有的能源發展及環境權益。」

羅智強轟綠能規劃失能　「廢光電板之亂」曝三輸人禍

