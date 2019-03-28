反核方被激到！4月27日北高大遊行　開砲火反擊核電勢力

▲環團在凱道前預告4月27日將在台北、高雄舉辦「告別核電」遊行。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

全國廢核行動平台今（28 日）宣布4月27日將在台北、高雄舉行雙城遊行，主題為「告別核電，風光明媚」，破百民間團體已加入，將號召數十萬人一起上凱道、凹仔底公園，在今年是廢核最關鍵的一年，積極反擊，讓台灣更多人知道，不是等到發生核災，才知道核電只是個謊言。

環團說明，廢核遊行過去都選在3月舉辦，是為了追悼311福島核災，今年選在4月27日，是為了紀念車諾比核災33週年，這是20世紀的最大災難，也是首例被國際核事件分級表評為最高第7級事件的特大事故。

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▲▼環團強調，只有告別與台灣不再適合的核電，才能擁抱自然和綠能的無限。（圖／記者許展溢攝）

今天多個團體站在凱道前齊呼「要風光明媚，不要核災威脅」，因為過去幾年台灣社會記取過往核災慘痛教訓，逐步走向正確的道路，讓在台灣僅佔10%的核電可以逐漸退場，但去年公投卻讓核電至上的聲浪再度崛起，反核運動不得不再度集結，已研擬提出2項公投反擊核電勢力。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣說，今年是廢核關鍵年，不希望台灣真的發生核災，大家才知道原來核電只是個謊言。地球公民基金會副執行長蔡中岳表示，目前已招募破百個民間團體一起參與協力，預計規模將比去年更大，能源轉型的挑戰就在眼前，因此遊行現場將分2大展場，包括「告別核電」，在凱道展覽日本戰地攝影師豐田直巳拍攝的《福島的吶喊和低語》攝影展，要讓讓畫面說話，用展覽方式讓大家了解，其實再生能源也可以有更好前景。

▲環團也指出，已研擬提出2項公投反擊核電勢力。（圖／記者許展溢攝）

蔡中岳說，另一個則是「風光明媚」，現場會有全太陽能發電的舞台，讓整場遊行的主舞台表演，以及供電都由太陽能完成，同時策畫綠能、節能展區，要讓民眾在遊行現場就能身歷其境體驗再生能源運用在食、衣、住、行等居家生活的各種設施。

環團強調，現階段還在邀集民眾連署中，盼過往支持反核的民眾能再度積極參與，一起上街告別核電，因為真的不希望台灣也發生核災，接下來會在能源議題上展開強力宣傳與行動，呼籲社會重新關注核電的風險與危害。今年廢核遊行將再度以雙城同步遊行為號召，4月27日下午2點台北凱道集合，高雄下午2點在凹仔底公園（神農路）集合，呼籲南北民眾一起上街，表達與核電告別的決心。