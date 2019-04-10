中火廢水「1年3次不合格」情節重大　中市府：不排除勒令停工

▲環保局長吳志超（中）召開記者會說明，不排除勒令中火停工。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府環保局今年1月起執行大型固定污染源稽查，將台中火力發電廠列為重點對象，進行空汙、水汙及廢棄物汙染防治密集聯合稽查，發現放流水硝酸鹽氮濃度，3次採驗都不合格，環保局長吳志超10日表示，已要求台電在11日提出陳述意見再決定裁罰內容，最重者不排除勒令停工。

市政府表示，中火向環保局申請核准的廢水排放口有D01到D04共4個，其中D01為發電機引海水冷卻後溫排水；D02、D03、D04則分別為1至4機組、5至8機組及9至10機組的空汙防制設備廢水處理排放口。

今年1月9日，環保局採驗D03放流水質，發現水中硝酸鹽氮濃度達68.9毫克/公升，未符合放流水標準(50毫克/公升)，當場限期台電在3月5日前改善。

▲環保人員採集排放水，發現濃度超標。（圖／台中市政府提供）

3月6日，環保局再進行D03放流水質採樣複查，水樣經檢測分析，結果硝酸鹽氮濃度達91.6毫克/公升，仍未符合放流水標準，環保局再次要求台電盡速改善。

環保局長吳志超表示，3月21日環保局在排放口等待三天，將放流水採樣送驗，稽查的水質報告顯示硝酸鹽氮濃度達105毫克/公升，是濃度最高的一次。

吳志超表示，依據水汙染防治法規定，工廠、事業放流水經查驗不符標準，應處以罰鍰並通知限期改善，屆期仍未完成改善者，按次處罰；且該法規定一年內經2次限期改善仍繼續違反規定者，已屬違規「情節重大」，但台電卻是3次都不合格。

▲中火水污染情形相當嚴重。（圖／台中市政府提供）

吳強調，環保局已行文台電限期11日前陳述意見，若陳述未具正當理由，將依違規情節處分，得處最高罰款2千萬元，甚至不排除勒令停工。

台電發言人徐造華回應表示，台電去年下半年為滿足台中市111年環保加嚴標準，進行整個排放調整，希望大幅降低排放量，因此增加液態氨添加量，反而造成排放水的汙染，台電已積極檢討各項改善做法，將在期限內提出改善計畫，未來也會配合市府的要求進行改善。