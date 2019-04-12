中火污染／改善計畫書「僅3頁內容草率」　中市府15日裁處

▲環保局和新聞局大陣仗召開記者會，宣布退回中火的改善計劃書。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中火力發電廠放流水經台中市政府環保局一年內3次採樣檢測嚴重超標，違規情節重大，台電雖然在11日送出改善計劃書，但僅有三頁且內容薄弱，欠缺改善誠意，且不符合程序，市府12日召開記者會表示，已退回改善計劃書，並不滿台電漠視市民健康之舉，令市民情何以堪，不論是重罰或是勒令四部機組停工，市府15日將做出決定。

環保局長吳志超表示，中火空汙排放量占台中市的比例，其中PM2.5占15%，硫氧化物占64%，氮氧化物占40%，這些汙染排放絕對不算少，也證明中火空汙的嚴重程度。

▲環保局長吳志超。（圖／記者鄧木卿攝）

新聞局長吳皇昇說明，中火這次水汙染3次超標，違規情節重大。環保局要求針對違規情節意見陳述，台電卻除了送來違規情節意見書之外，同時也提出改善計畫，但這與程序規定不符。

他說，環保局正在審查中火陳述意見書，但短短三頁的改善計畫，內容相當薄弱，竟只承諾1至4號機組減量10%，然而其放流水硝酸鹽氮濃度汙染超標2倍以上，理應至少減量50%才對。

吳皇昇說，更令人無法接受的是，改善計畫包括空品不良再配合自主或友善降載、調整空汙設備注氨量、廢水處理廠增加安裝薄膜過濾設備、所有機組廢水整合改善工程等，竟要等到109年底才能讓放流水穩定符合標準。

依水污染防治法規定，限期改善期限最長為90天。空汙、水汙每天都持續發生，台中人還能忍受多久？台電欠缺改善誠意，教台中人情何以堪？

▲新聞局長吳皇昇。（圖／記者鄧木卿攝）

此外，吳皇昇也指出，根據台電自行委外的水汙染檢測，竟也指出中火放流水汙染超標，證明中火汙染非僅市府認定，連其自行委外的廠商也有相同的檢測結果。

吳志超強調，中火一年內3次排放水質硝酸鹽氮超過標準，違規情節重大已是事實，且汙染濃度逐次增高，又以1至4號機組廢水的排放濃度最高。陳述期限已過，環保局正依法審視中，15日決定處分內容，除將予以重罰外，不排除要求1至4號機組停工。