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台南是智慧城市？　林燕祝：肉品市場作業停留人工作業十分諷刺

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▲台南市議員林燕祝批台南市號稱智慧城市，肉品市場拍賣竟仍停留在人工作業及抽籤，十分諷刺。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員林燕祝批台南市號稱智慧城市，肉品市場拍賣竟仍停留在人工作業及抽籤，十分諷刺。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市肉品市場拍賣迄今未全電腦化，豬隻進場仍然靠人工排隊抽籤，調配人員不務正業卻跑去運載豬隻，台南市議員林燕祝4月8日批台南市號稱智慧城市，肉品市場拍賣竟仍停留在人工作業及抽籤，十分諷刺。

台南肉品市場新任總經理4月9日就職前夕，林燕祝特別提醒農業局長李朝塘，新任主管要具備專業條件，否則既有問題持續存在。林燕祝問肉品市場為何不用電腦拍賣，迄今仍採人工抽籤方式產生，由人員統計豬隻進場確實清點登記後再輸入電腦，似乎多此一舉。此外，市場調配人員，應在現場負責調配豬隻進場、抽籤順序等相關業務，不該負責豬隻運載工作，並且還可能發生上下其手優先安插豬隻進場順序，而影響到其它業者權益。針對類似不務正業情形，林燕祝要求一併加以改進。

此外，流浪動物零撲殺，在林燕祝力推下，讓毛小孩力得生命尊重，是理想的做法，不過全市目前還約3000隻流浪狗沒有全數結紮，甚至外縣市流浪犬被「越界」棄養到台南市，免得犬隻被安樂死，期許動物防治單位能持續朝零撲殺、全結紮的目標努力。

對於提高流浪犬認養率，林燕祝要求落實走失動物流浪網站資訊，提供外界查詢空間，否則連她上網都找不到，遑論一般民眾。針對動保處請民眾用套繩捕抓流浪犬方式頗受詬病，林燕祝建議，應研擬改採狗籠等誘捕技巧，降低對動物可能造成的傷害。

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關鍵字：台南,智慧城市,林燕祝,肉品市場,人工作業

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