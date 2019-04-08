全國首創！　台南智慧路邊停車格開單系統啟用　

記者林悅／台南報導

全國首創最大規模路邊停車智慧開單系統，第一階段東區林森路段、小東路段，及永康區正南五街完成共422席智慧路邊停車格，4月8日上午在台南市長黃偉哲、宏碁創辦人施振榮等人共同主持下，正式上線營運啟用，期能大幅提升成大週邊停車格週轉使用效益。

▲全國首創最大規模路邊停車智慧開單系統，第一階段東區林森路段、小東路段，及永康區正南五街共422席智慧路邊停車格，在台南市長黃偉哲、宏碁創辦人施振榮等人共同主持下，正式上線營運啟用。（圖／記者林悅攝，下同）

黃偉哲表示，台南雖然是歷史悠久的開台首府，但市府也致力於應用新科技讓古城展現新風貌，在教育、環境、經濟、生活、交通等諸多面向逐步邁向智慧化，尤其在智慧交通治理上，近年獲得豐碩成果。

▲台南市長黃偉哲、台南市交通局長林炎成、宏碁創辦人施振榮致詞。

黃偉哲指出，智慧停車計費系統自2017年起在永康區正南五街試營運，經1年餘測試成效良好，周轉率可達人工收費的兩倍以上。因此市府決定擴大實施範圍，並以BOT方式引進民間創意及資源，與宏碁智通公司合作建置全球首創，且規模最大的智慧路邊停車計費系統，使更多市民感受智慧停車帶來的便利，同時提升停車周轉率改善停車需求問題，成為人民有感、政府高效的智慧城市成功案例。

▲台南市長黃偉哲、宏碁創辦人施振榮等人聽取操作簡報。

黃偉哲說，各交通熱區將陸續布建智慧路邊停車格，搭配智慧手機及物聯網技術，未來台南市區的停車格將可以「找的到、停的到、方便繳」，歡迎市民朋友、各地遊客踴躍來府城體驗這項嶄新、便利又環保的新科技。

交通局局長林炎成表示，智慧路邊停車計費系統除了提供便利多元的付款方式外，亦可透過台南好停APP查詢智慧停車收費路段的即時剩餘格位，不但減少民眾尋找車位的時間，也能降低車輛繞駛造成市區交通壅塞問題，進而達到節能減碳的環保目標。

宏碁創辦人施振榮指出，宏碁與台南市政府合作，進行這長達20年的智慧停車BOT案，目的是將科技、技術、設備正式運用於智慧鄉城，這個過程不是一天二天，也不是一年二年，需要長期投資，後面還有人工智慧、大數據…，沒有投資就沒有創造，就沒有未來的價值，目標要看遠，他將高興來參與智慧停車這項轉型具體案例。

停車管理處黃俊傑處長指出，智慧停車管理是交通局重要的施政目標，未來民眾停放於智慧停車格時，計費柱會辨識車號並紀錄停車起迄時間，不再需要在擋風玻璃夾繳費單；當民眾停畢欲駛離前，可持電子票證（一卡通或悠遊卡）於計費柱感應繳費，亦可於駛離後使用台南好停APP行動支付，或翌日起至四大便利超商多媒體機查詢補單繳費，付款方式多元又方便。宏碁智通公司於啟用前3個月（4月8日至7月8日）亦提供持悠遊卡、一卡通現場繳費享每筆8折的優惠，啟用首月（4月8日至5月7日)更有悠遊卡再打9折及一卡通再打95折的加碼優惠，歡迎民眾多加利用。

台南市議員蔡淑惠、曾培雅、楊中成、李啟維、蔡筱薇、王家貞等人均親自到場觀禮，並參與剪綵。