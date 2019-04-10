德州男除草墜河　「機器太大台」慘被壓在底下溺斃身亡





▲一名男子除草時，竟然墜河慘死。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

美國德州一名男子使用物業用的除草機工作時，由於人所站的位置離河道太靠近，一個不小心竟然墜河，但人又被一起跌入水中的除草機壓住，由於該機器實在太大台，整個人動彈不得最後慘死。

事件發生在距離聖安東尼奧(San Antonio)80公里克爾郡(Kerr County)的亨特鎮(Hunt)，58歲男子岡薩雷斯(Adam Gonzales)4日在工作地點使用大台除草機時，疑似走得太靠近河邊，導致連人帶除草機一起墜河。

岡薩雷斯落水後被機器壓在水中無法脫身，當局後來接獲報案立即派出救援小組，但由於除草機機身太重，即使專業潛水人員抵達現場，也無法順利移走機器，直到5日上午才終於將機器搬走。