德州男除草墜河　「機器太大台」慘被壓在底下溺斃身亡

▲一名男子除草時,竟然墜河慘死。(圖/示意圖/達志影像)

國際中心/綜合報導

美國德州一名男子使用物業用的除草機工作時,由於人所站的位置離河道太靠近,一個不小心竟然墜河,但人又被一起跌入水中的除草機壓住,由於該機器實在太大台,整個人動彈不得最後慘死。

事件發生在距離聖安東尼奧(San Antonio)80公里克爾郡(Kerr County)的亨特鎮(Hunt),58歲男子岡薩雷斯(Adam Gonzales)4日在工作地點使用大台除草機時,疑似走得太靠近河邊,導致連人帶除草機一起墜河。

岡薩雷斯落水後被機器壓在水中無法脫身,當局後來接獲報案立即派出救援小組,但由於除草機機身太重,即使專業潛水人員抵達現場,也無法順利移走機器,直到5日上午才終於將機器搬走。

Officials say the man was mowing too close to a river when the mower flipped over and the man fell into the water.https://t.co/48FMFxyJeL