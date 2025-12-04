　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

宏都拉斯大選開票近8成　親台候選人納斯拉亞微幅領先

▲▼宏都拉斯中間右派反對黨自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）。（圖／路透）

▲宏都拉斯中間右派反對黨自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

宏都拉斯總統大選計票進展緩慢，目前開票率達到79%。自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）暫居領先，但他的優勢微乎其微，選情緊張。若他或另一位親台候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝選，宏都拉斯可能重啟與台灣的外交關係。

根據最新的計票結果，納斯拉亞的支持率來到40.34%，僅以不到2萬票的差距領先39.57%得票率的國家黨候選人阿斯夫拉。至於執政黨自由重建黨的蒙卡達（Rixi Moncada），目前支持度為19.01%，排名第三。三位候選人背景各異，納斯拉亞是電視節目主持人，阿斯夫拉是首都前市長兼建築業大亨，而蒙卡達則是一名律師。

選舉的觀察機構，如歐盟和美洲國家組織，以及宏都拉斯的選舉機構呼籲民眾保持冷靜，等待最後結果出爐。然而，計票進度的延誤和候選人之間的票數差距讓緊張局勢升溫。阿斯夫拉1日曾以些微優勢領先，但2日更新計票結果時，納斯拉亞反超。選舉機構表示技術問題影響了計票系統的正常運作。

此外，計票過程中的延遲引發了外界質疑。美國前總統川普（Donald Trump）指控宏都拉斯大選可能涉及舞弊，並表示有人試圖篡改選舉結果。值得注意的是，若宏都拉斯恢復與台灣邦交，將對中國在中美洲的外交布局造成重大打擊，為這場選舉增添了更多國際關注。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
519 2 4575 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
香港大火「笑著比YA自拍」被逮捕！　身分曝光是YTR
「小草女神」宣布選議員！　網讚人如其名：咪咪說的都對
快訊／今晨最冷12.6℃　明雨區擴大
降息預期升溫！美股收紅408點　台積電ADR漲1.15％
快訊／國一南下凌晨嚴重車禍！車輛殘骸噴滿地「傷亡不明」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

濱崎步御用美容師反擊！打臉「0人開唱假消息」曝鼻酸一幕

宏都拉斯大選開票近8成　親台候選人微幅領先

台美關稅進入最後協議！　美商務部長：台灣將訓練美國勞工

蘋果設計部門大將出走　跳槽Meta任首席設計長

降息預期升溫！美股收紅408點　台積電ADR漲1.15％

普丁接受「部分美方和平方案」！　烏克蘭將赴美會談判

快訊／全日空1航班「發動機故障」　緊急折返迫降羽田機場

男子阿布達比遭拘捕「還沒回台」！　外交部說明

泰國查扣94億黑金！太子集團陳志遭鎖定　跨國凍結資產擴大中

跟風TikTok踹門挑戰！　3屁孩拍片完「秒被警察包圍上銬」

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

川普「偷打瞌睡」畫面曝！　主持內閣會議頻頻閉眼癱坐

台中死亡車禍！女騎士遭聯結車撞倒「爆頭」輾斃　驚悚瞬間曝

依依樂觀曝從未想過「納豆不會康復」！　不嫌棄「摸他排泄物」：只要他在就好

濱崎步御用美容師反擊！打臉「0人開唱假消息」曝鼻酸一幕

宏都拉斯大選開票近8成　親台候選人微幅領先

台美關稅進入最後協議！　美商務部長：台灣將訓練美國勞工

蘋果設計部門大將出走　跳槽Meta任首席設計長

降息預期升溫！美股收紅408點　台積電ADR漲1.15％

普丁接受「部分美方和平方案」！　烏克蘭將赴美會談判

快訊／全日空1航班「發動機故障」　緊急折返迫降羽田機場

男子阿布達比遭拘捕「還沒回台」！　外交部說明

泰國查扣94億黑金！太子集團陳志遭鎖定　跨國凍結資產擴大中

跟風TikTok踹門挑戰！　3屁孩拍片完「秒被警察包圍上銬」

LA新地標！山本由伸朝聖「超巨大自己」　開心打卡留念

三重「阿田油飯」傳12月回歸　饕客：一定用新台幣支持

陶藝大師遭控抄襲　提告捍衛清白

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

高市早苗理解尊重中國立場　矢板明夫「外交魔法咒語」翻白話文

陳意涵婚禮大哭！曝許瑋甯、邱澤「愛很濃烈」互動　親揭全程不敢離席原因

ONE在發生火災事件後　託運人錯誤申報每箱最高收萬美元附加費

最難搞大男人星座 Top 3！第一名控制慾強　但其實心思很單純

濱崎步御用美容師反擊！打臉「0人開唱假消息」曝鼻酸一幕

7款適合自然捲的韓系燙髮推薦！日常好整理、捲度撐超久不變形不毛躁

Joeman道歉：斯咪媽say　李多慧怒瞪「那是日文！」

國際熱門新聞

快訊／川普簽字！　白宮：《台灣保證實施法案》正式生效

男阿布達比遭拘還沒回台！外交部說明

泰國查扣94億黑金！太子集團陳志遭鎖定

川普嗆「將付出慘痛代價」　宏都拉斯總統大選遭疑作票

高橋伸輔心肺停止送醫　變植物人！家屬悲痛證實

高市：尊重《中日聯合聲明》　對台立場不變

最新進展！普丁接受部分美方和平方案

降息預期持續升溫　美股收紅408點

全日空1航班發動機故障　緊急折返

麻吉大哥「幸運數字」曝光！　黃立成砸4.6億久違發言

中客訂房量腰斬　大阪飯店取消率5至7成

蘋果設計部門大將出走　跳槽Meta任首席設計長

她躺停屍間2小時「突復活」！

緬甸炸毀「中國詐團」大本營！夷平瞬間曝

更多熱門

相關新聞

我國有望與宏都拉斯重新建交　中方酸：絕路一條

我國有望與宏都拉斯重新建交　中方酸：絕路一條

宏都拉斯大選進行中，2位在野候選人票數領先，且皆承諾要和台灣恢復邦交。對此，外交部長林佳龍3日表示，對兩位對台友好總統候選人，「我們保持良好互動」，也持開放態度。中國外交部發言人林劍3日在例行記者會上，對此番言論進行強烈譴責。

與宏都拉斯復交？　林佳龍：跟各陣營保持溝通管道會積極洽談

與宏都拉斯復交？　林佳龍：跟各陣營保持溝通管道會積極洽談

川普嗆「將付出慘痛代價」　宏都拉斯總統大選遭疑作票

川普嗆「將付出慘痛代價」　宏都拉斯總統大選遭疑作票

宏都拉斯選戰拉鋸　兩親台候選人僅差9千票

宏都拉斯選戰拉鋸　兩親台候選人僅差9千票

川普正式特赦宏都拉斯前總統葉南德茲

川普正式特赦宏都拉斯前總統葉南德茲

關鍵字：

宏都拉斯

讀者迴響

熱門新聞

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

男客吃黑輪包包掉出衝鋒槍全場凍結

婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳　全場噴

陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長

台大爆肺結核傳染　衛生局匡列多名學生

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

放屁出現「5種情況」恐是身體出問題

濱崎步上海「對0人觀眾席開唱」遭指是假消息　霸氣發聲

快訊／川普簽字！　白宮：《台灣保證實施法案》正式生效

男生過40歲不想愛愛！　「10症狀中3」要看泌尿科了

曾離開台灣多年　絕美玉女歌手倒數返台開唱！

快訊／海岬型船今晚出現驚人漲幅　單日上漲6245美元、漲幅16.5%

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

國民黨智庫大換血　陳冲、李鴻源確定接任副董

更多

最夯影音

更多
許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！
川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

川普「偷打瞌睡」畫面曝！　主持內閣會議頻頻閉眼癱坐

川普「偷打瞌睡」畫面曝！　主持內閣會議頻頻閉眼癱坐

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面