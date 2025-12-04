宏都拉斯大選開票近8成　親台候選人微幅領先

▲宏都拉斯中間右派反對黨自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

宏都拉斯總統大選計票進展緩慢，目前開票率達到79%。自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）暫居領先，但他的優勢微乎其微，選情緊張。若他或另一位親台候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝選，宏都拉斯可能重啟與台灣的外交關係。

根據最新的計票結果，納斯拉亞的支持率來到40.34%，僅以不到2萬票的差距領先39.57%得票率的國家黨候選人阿斯夫拉。至於執政黨自由重建黨的蒙卡達（Rixi Moncada），目前支持度為19.01%，排名第三。三位候選人背景各異，納斯拉亞是電視節目主持人，阿斯夫拉是首都前市長兼建築業大亨，而蒙卡達則是一名律師。

選舉的觀察機構，如歐盟和美洲國家組織，以及宏都拉斯的選舉機構呼籲民眾保持冷靜，等待最後結果出爐。然而，計票進度的延誤和候選人之間的票數差距讓緊張局勢升溫。阿斯夫拉1日曾以些微優勢領先，但2日更新計票結果時，納斯拉亞反超。選舉機構表示技術問題影響了計票系統的正常運作。

此外，計票過程中的延遲引發了外界質疑。美國前總統川普（Donald Trump）指控宏都拉斯大選可能涉及舞弊，並表示有人試圖篡改選舉結果。值得注意的是，若宏都拉斯恢復與台灣邦交，將對中國在中美洲的外交布局造成重大打擊，為這場選舉增添了更多國際關注。