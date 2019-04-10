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美通過《台灣保證法》　官方臉書「中華民國國旗」飄揚！

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▲▼ 美國聯邦眾議院外交委員會通過2019年《台灣保證法》。（圖／翻攝自推特／House Foreign Affairs Committee）

▲ 美國眾議院外委會在推特的GIF中，可見中華民國國旗。（圖／翻攝自推特／House Foreign Affairs Committee）

國際中心／綜合報導

美國聯邦眾議院外交委員會9日表決通過「重新確認美國對台與對執行《台灣關係法》承諾」（H.Res.273）決議案與「2019年《台灣保證法》」（H.R.2002）決議案，這兩項法案將送至眾議院進一步表決。美國眾議院外委會9日在臉書、推特上以GIF呈現通過的各項法案，其中介紹台灣相關法案時，也在畫面中用了中華民國國旗。

這兩項法案由眾院外委會主席恩格爾（Eliot Engel）與首席議員麥考爾（Michael McCaul）分別提出。恩格爾表決前說，很榮幸能與麥考爾一同提出促進台灣與美國關係的法案。麥考爾則表示，台灣是堅毅的民主盟友，《台灣關係法》再次展現美國支持台灣戰力和參與聯合國等國際組織。

恩格爾表示，適逢《台灣關係法》40周年，此時美國國會再次確認對台灣與台灣關係法的承諾，頗具重要意義。《台灣關係法》於1979年4月10日由時任美國總統卡特（Jimmy Carter）簽署後正式生效，40年來確保台灣的民主和經濟發展，也保障台海和平。

ET快訊
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關鍵字：台灣關係法,台灣保證法,北美要聞

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