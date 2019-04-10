台中藍營資深議員發動連署　要黨中央徵召韓國瑜選總統

▲台中市議員黃馨慧和李中，將發動連署促黨中央徵召韓國瑜選總統。（圖／議員黃馨慧提供）

記者鄧木卿／台中報導

國民黨台中市議員黃馨慧、李中10日連袂前往台中市黨部，分別登記參加2020立委第四（西屯、南屯）、第六選區（東西中南區）初選，兩人同時表示，已備妥2萬份連署書，將發動黨員連署，要求黨中央徵召高雄市長韓國瑜參選總統。

黃馨慧和李中兩人分別擔任6屆、5屆議員，他們表示，長期在議會擔任正義使者，站在正義一方，未來若進入國會，將修改惡法，撥亂反正！

黃馨慧指出，民進黨政府放任阿扁開臉書直播評論政治，還揚言韓國瑜選總統大家一起死等語，台中監獄卻坐視不管，損及政府公信力，要求把阿扁關回去。

黃馨慧認為，國民黨不能只靠韓國瑜一人救黨，但韓拚經濟的實力，民眾有目共睹，相對民進黨執政的兩套標準，韓國瑜才真正有能力讓全民過好日子。

即日起，在黃馨慧，李中服務處，提供紙本連署書，要求國民黨中央徵召韓國瑜參選總統，兩人並與現場群眾高呼，台灣安全，人民有錢。

此外，國民黨市議員楊正中之子楊大鋐上午也前往登記第四選區立委初選，楊大鋐指出，國民黨目前最大問題就是年輕人對國民黨無感，不願加入國民黨，老人政治仍在「捨我其誰」，不栽培年輕人，世代斷層。宮廷政治不講真話，卡來卡去，早已被年輕人厭棄。

國民黨市黨部表示，同一選區若有兩人以上登記初選，會在17日前先進行協調，協調不成，才會討論何時辦理全民調。