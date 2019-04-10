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「韓國瑜想選想得要死」　周偉航：先推辭再勉強黃袍加身

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▲▼高雄市長韓國瑜訪美。（圖／記者林敬旻攝）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜不斷被拱參選2020總統，甚至出現與鴻海董事長郭台銘搭檔參選的傳聞，但韓國瑜只是一再重申2020不在他的考量之內。對此，輔大教授周偉航10日爆料，最近有國民黨政客私下對他說，「韓國瑜想選想得要死」，但韓國瑜剛選到市長就出來選總統，還是有點難看，因此就只能一直推辭。

周偉航今在粉絲專頁「特急小周的人渣文本」爆料，最近有兩個國民黨政客私下對他說，「韓國瑜想選想得要死」、「平白可以揀到一個總統，當然想選啊！」，但韓國瑜剛選到市長就出來選總統，還是有點難看，因此就只能一直推辭，「再由籌安會之類的馬屁角色力拱上去，最後勉強黃袍加身這樣」。

但周偉航認為，韓國瑜被拱選總統，看在撐過國民黨困頓期的黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫、前立法院長王金平眼裡，就不是非常爽快了，所以，「一個郭台銘的梗丟出來，挺韓派就亂了陣腳」，人一貪，就看不到其他人，還以為只有自己活著。

周偉航指出，不只國民黨，「民進黨也是在耍假掰，在貪」，賴清德只要順順的選，叫大家不要打他，他就能用領先幾%的民調撐過初選，「賴清德同樣是揀到一個總統提名，幹嘛要退讓？幹嘛要延後？」

針對蔡英文、賴清德隔空叫陣，雙方互不相讓，周偉航表示，蔡英文不只是撐過2008困頓期，重要是賴清德內閣包包相連，「新潮流拉了一地大便，也都是蔡英文扛了，也讓她民調貼地飛行」，如果大家清楚這點，讓她無事拿到總統提名，那也就算了，「今天我幫你扛了，你沒有受傷，民調比較高，結果你還趁機佔我便宜，突襲搶我提名，這種玩法是想說服誰啊？」

周偉航狠批，賴清德就是吃定綠營一堆人不敢讓他受傷，用這種暗箭方式過初選，民進黨人能接受，第三勢力跟台北市長柯文哲一定不服，到最後一堆人出來選，「非國民黨這邊的內戰會更兇」，因為民進黨人不問「賴清德憑什麼？」，其他黨派也會問。他認為，賴清德已經聽不進人話，他也一直聽不進人話，呼籲其他還有一條命的民進黨人，還有一點點時間可以想一下。

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關鍵字：周偉航,韓國瑜,賴清德,蔡英文,2020

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