　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／「2020徵召韓國瑜」徐正文帶隊直接殺到國民黨中央陳情

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國民黨中央委員徐正文。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲國民黨中央委員徐正文。（圖／記者蔡浩祥攝）

記者蔡浩祥／台北報導

國民黨2020總統初選作業要點迄今不明，面對各方「拱韓」聲浪不斷，日前發動連署的國民黨中央委員徐正文10日進一步召集各縣市黨代表十餘人，直接殺往國民黨中央黨部，趁中常委陸續抵達現場參加中常會時，再度呼籲全國黨代表大會提早到4月底、5月初召開，徵召韓國瑜參選總統。

徐正文表示，全代會原定於7月中才舉行，但民進黨候選人4月底就揭曉，國民黨起步不能太晚，且按黨章，210位中央委員中，有過半同意提早召開黨代表大會，或是全台22縣市黨部主委超過半數表態，就可以提前舉行。

▲提案內容。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲提案內容。（圖／記者蔡浩祥攝）

他指出，目前國民黨徵召韓國瑜的行動停滯，增添基層焦慮，而團結的國民黨都不一定打得贏民進黨，更何況是不團結。他說，按黨中央設定7月底，一路互相廝殺，屆時黨內已是傷痕累累。

國民黨副發言人蕭敬嚴表示，召開全代會的途徑只有兩個，一個是中央委員會主動召開，另一個則是過半縣市黨部請求；由黨代表或中央委員連署要求召開臨時全代會或提前召開全代會，於法無據，必須審慎考量其必要性。

蕭敬嚴說，作業要點仍會在4月底前提報中常會通過，5月領表及黨員連署、登記，6月黨員投票與民調，7月召開全代會正式通過提名人選。

ET快訊
被連潑2次「熱血豆漿」！輔大女滿臉體液報案哭求警幫她擦
95萬員警追捕！南韓「傳奇神偷」花4個月越獄盜9億濟貧
中天「文旦丟水庫超過200萬噸」未查證　NCC再罰100萬
吃這東西調經6年！大牙被醫告知「子宮沒在工作了」

關鍵字：國民黨,韓國瑜,吳敦義

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／民進黨已大致確定延後初選　僅林俊憲、陳茂松反對

4外商加碼投資台灣　蔡英文「堅持走與中國不同的路」

台中藍營資深議員發動連署　要黨中央徵召韓國瑜選總統

「韓國瑜想選想得要死」　周偉航：先推辭再勉強黃袍加身

「做0.5天領14萬元」　民進黨議員籲新科立委柯呈枋捐做公益

柯P遶境瘋媽祖　王鴻薇酸：市長跑出去、台北店面關起來

「哈佛演講」隔空槓上王丹　王淺秋再嗆：他搞不清楚狀況

太美分組被排擠？一人質詢讓網友好心疼　高嘉瑜：謝謝大家關心

遭王丹PO文嗆「唬爛」　韓國瑜舊金山回擊：別變綠軍打手

快訊／徵召韓國瑜成定局？　吳敦義：沒有意願參選2020

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　10多人打爆攝影機！他決定提告

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

曾放棄人生被重度腦麻兒「踢醒」　母幫他化身魯夫完賽67場馬拉松

爸花10hr做「機關頭盔」助兒交作業 校長令師直接打滿分...網：求訂製

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

6歲小女孩26樓墜落砸破車棚！　下秒自己爬起來 網驚：女超人轉世

郭彥甫直播崩潰爆哭！　 「在台灣當藝術家很難」痛揭心聲

快訊／民進黨已大致確定延後初選　僅林俊憲、陳茂松反對

4外商加碼投資台灣　蔡英文「堅持走與中國不同的路」

台中藍營資深議員發動連署　要黨中央徵召韓國瑜選總統

「韓國瑜想選想得要死」　周偉航：先推辭再勉強黃袍加身

「做0.5天領14萬元」　民進黨議員籲新科立委柯呈枋捐做公益

柯P遶境瘋媽祖　王鴻薇酸：市長跑出去、台北店面關起來

「哈佛演講」隔空槓上王丹　王淺秋再嗆：他搞不清楚狀況

太美分組被排擠？一人質詢讓網友好心疼　高嘉瑜：謝謝大家關心

遭王丹PO文嗆「唬爛」　韓國瑜舊金山回擊：別變綠軍打手

快訊／徵召韓國瑜成定局？　吳敦義：沒有意願參選2020

別再偷懶了！狗狗不剪指甲...將付出「4個痛苦代價」！

今年第二季漲勢能否延續？小心2個黑天鵝及謹記4個判斷指標

快訊／民進黨已大致確定延後初選　僅林俊憲、陳茂松反對

「小龍蝦托夢求救」！男子買光市場通通放生　網跪求地址：想撈

獨／2周大「衛生紙幼犬」遭棄高鐵垃圾桶　她驚呼：眼睛都還沒開！

執政聯盟成勝利關鍵 納坦雅胡任以色列總理五連霸

半夜睡覺「隔壁床男孩伸手進來」　Lara驚醒：他在摸我！

謝金河／又是獨董惹禍了？

4外商加碼投資台灣　蔡英文「堅持走與中國不同的路」

莎莎挖坑問送命題…「學姐」黃瀞瑩曝：每天被柯P惹火

體操妹空翻判斷失誤 下秒眾人前「雙腿折成斷掉竹筷」

政治熱門新聞

王丹嗆「不知韓要來」　秒遭打臉

快訊／萬人搶看賴清德回答扁特赦..

快訊／館長逼問特赦扁　賴清德：..

誰捍衛中華民國？　賴清德：主張..

海溝妹揮國旗送機！韓國瑜到機場..

救援王陳禹勳放火　洪總痛批離譜

蔡英文脫黨參選？　賴清德：再查..

孫大千開直播狂罵王浩宇10分鐘

嗆名校被綠營洗腦！韓粉：永不錄..

蔡賴爭2020　段宜康：心痛到..

Live／韓國瑜夫妻抵機場！粉..

韓國瑜赴美　哈佛召集人讚聰明口..

蔡英文考慮離開民進黨？　府：沒..

擁陸籍身分證又想要健保　蘇貞昌..

更多熱門

相關新聞

隔空槓上王丹　王淺秋：他搞不清楚狀況

高雄市長韓國瑜出訪美國、發表演說，卻遭民運人士王丹PO文質疑「根本是唬爛」，高雄新聞局長王淺秋10日親上火線、召開記者會，她拿出哈佛大學和史丹佛大學的邀請函，證實市長的確有獲邀、打臉王丹。

嗆名校被綠營洗腦！韓粉：永不錄用畢業生

國民黨轟李進勇接掌強渡關山

賴清德批韓國瑜：反一國兩制才是令狐沖

質疑吳敦義2020球員兼裁判　羅智強直言應表態清楚

讀者迴響

發燒話題

高圓圓 日本新年號 米其林指南 地震 王令麟 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

王永慶孫女身價200億　超級人生勝利組

娶了空姐妻還不夠！中天男主播私會甜心記者爆親暱照流出

手機永遠靜音的4大星座！

女直播吃飯糰噎到　消防員趕到疑亡

王丹嗆「不知韓要來」　秒遭打臉

24歲月光族上兵問要不要續簽　網勸待軍中

顏董不知誰邀白狼！大甲媽亂鬥黑幫大戰

最強賓利被撞她下車打電話！維修費曝

2網紅拍片殺人！無辜路人被逼跳河慘死

黃立成帶20歲正妹女星回家！「深夜親熱摸摸」

吃鳳梨妹妹會變香？她7日後曝實驗結果

熊熊被問懷孕下意識脫口「張立東的」！

超商店員喊「欸699」　她無言：全部人轉頭看

200億白富美起底　戀愛10年結婚2年玩完

野生「女神級藝人」現基隆廟口夜市

更多

最夯影音

更多

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　10多人打爆攝影機！他決定提告

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面