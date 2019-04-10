快訊／「2020徵召韓國瑜」徐正文帶隊直接殺到國民黨中央陳情

▲國民黨中央委員徐正文。（圖／記者蔡浩祥攝）

記者蔡浩祥／台北報導

國民黨2020總統初選作業要點迄今不明，面對各方「拱韓」聲浪不斷，日前發動連署的國民黨中央委員徐正文10日進一步召集各縣市黨代表十餘人，直接殺往國民黨中央黨部，趁中常委陸續抵達現場參加中常會時，再度呼籲全國黨代表大會提早到4月底、5月初召開，徵召韓國瑜參選總統。

徐正文表示，全代會原定於7月中才舉行，但民進黨候選人4月底就揭曉，國民黨起步不能太晚，且按黨章，210位中央委員中，有過半同意提早召開黨代表大會，或是全台22縣市黨部主委超過半數表態，就可以提前舉行。

▲提案內容。（圖／記者蔡浩祥攝）

他指出，目前國民黨徵召韓國瑜的行動停滯，增添基層焦慮，而團結的國民黨都不一定打得贏民進黨，更何況是不團結。他說，按黨中央設定7月底，一路互相廝殺，屆時黨內已是傷痕累累。

國民黨副發言人蕭敬嚴表示，召開全代會的途徑只有兩個，一個是中央委員會主動召開，另一個則是過半縣市黨部請求；由黨代表或中央委員連署要求召開臨時全代會或提前召開全代會，於法無據，必須審慎考量其必要性。

蕭敬嚴說，作業要點仍會在4月底前提報中常會通過，5月領表及黨員連署、登記，6月黨員投票與民調，7月召開全代會正式通過提名人選。