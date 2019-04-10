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國台辦駁「高價收買台灣粉專」：自導自演的假新聞

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▲▼國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪、蔡儀潔／北京、台北聯合報導

有網友日前稱，收到不明人士傳訊要求收購臉書粉絲專頁，此舉被認為可能是大陸網軍所為。對此，國台辦發言人馬曉光10日表示，顯然都是「自導自演的假新聞」，他們炮製這類假新聞，完全是為升高兩岸對抗而尋找藉口，愚弄不了廣大台灣民眾。

▲▼網友爆卦，大陸收購台灣粉專。（圖／翻攝自PTT）

▲有網友稱「大陸收購台灣粉專」。（圖／翻攝自PTT）

日前網路上相繼傳出「陸資高價收購台灣臉書粉絲專頁」、「四川政府找支持統一的台灣網紅」等事件。對此，馬曉光在10日的國台辦例行記者會上表示，顯然都是自導自演的假新聞，他們炮製這類假新聞，完全是為升高兩岸對抗而尋找藉口，愚弄不了廣大台灣民眾，「如此拙劣的造假、售假、販假事件，顯然低估了兩岸民眾，特別是台灣民眾的判斷力。」

▲▼社群媒體外包經營管理在網路上都可查詢到價碼。（圖／翻攝自518外包網）

▲社群媒體外包經營管理在網路上都可查詢到價碼。（圖／翻攝自518外包網）

據悉，網路聲量大的「我是中壢人」、「不禮貌鄉民團」，或是較小型的粉專「黑特八校。」都疑似有人出價收購，價格也依粉絲數有所差異。

在臉書上擁有19萬粉絲的「不禮貌鄉民團」早前發布影片，內容為某位「買家」的私訊截圖，對方開價50萬元希望購買粉專，被管理員以「不管是開500萬或是5000萬，自己絕對不會賣」嚴正拒絕。即使是較小型的萬人粉絲團，也疑似收到詢價的訊息。

▼「 不禮貌鄉民團」公布買家私訊詢價截圖。 （圖／翻攝自不禮貌鄉民團）

▲▼ 不禮貌鄉民團 。（圖／翻攝自不禮貌鄉民團）

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關鍵字：國台辦,收買粉專,收購粉專,高價收購,臉書粉專

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