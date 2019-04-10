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蔡英文下令驅離越線共機　國台辦：想都不要想！

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▲▼國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／北京報導

解放軍2架戰機上月31日中午飛越台灣海峽中線，總統蔡英文對此提出嚴正抗議，並下令軍方「對於蓄意越過中線的挑釁，必須第一時間強勢驅離」。國台辦發言人馬曉光今（10日）回應，民進黨當局領導人口出狂言，只能說明她內心的色厲內荏，「我們也正告（指：嚴正警告）她，不要玩火，想都不要想」。

國台辦上午舉行例行記者會，歷時近35分鐘，21個提問中有2個與解放軍戰機越過台海中線有關。對於兩架殲11戰機越線動機，馬曉光回應，這是解放軍年度訓練計劃內的正常安排，並強調「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，中國的主權和領土完整從未分割，也不容許分割」。

之後，有媒體追問台灣當局反應，蔡英文的強硬態度，陸方是否擔心擦槍走火？馬曉光則以蔡英文「口出狂言，說明其內心的色厲內荏，我們也正告她，不要玩火，想都不要想」回應記者提問。

事實上，解放軍戰機越過台海中線隔天，總統蔡英文便出席「國軍重要高階幹部授勳暨晉任布達授階典禮」時提醒北京當局，不要刻意挑釁、不要製造事端、不要試圖破壞台海的現狀。

蔡英文同時下令軍方，對於蓄意越過中線的挑釁，必須第一時間強勢驅離，「我作為總統，我會讓國人放心，也會和各位戰士一起奮戰到底，國土一寸不讓！」
 

▲▼蔡英文視導「空軍第四戰術戰鬥機聯隊」。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

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