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410教改25年　教團批：頭痛醫頭、脚痛醫脚沒有對症下藥

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▲▼教團批：教改頭痛醫頭、脚痛醫脚沒有對症下藥。（圖／國教聯盟提供）

▲國教行動聯盟痛批教改誤國，頭痛醫頭、腳痛醫腳，呼籲應重新檢討。（圖／國教聯盟提供）

記者崔至雲／台北報導

適逢410教改25周年，國教行動聯盟等教團為檢討其利弊得失，並提出對策及具體做法，10日召開「410教改25周年檢討｣記者會。國教行動聯盟理事長王立昇表示，1994年410教改後，教育部推動多項教育措施，包括廣設高中大學、建構式數學、國中畢業生自願就學方案、九年一貫課程、開放教科書市場、開放師資培育、多元入學方案、綜合高中、十二年國教等。

王立昇評析，這些措施固然讓教學現場更為多元，體罰大幅減少，學生的自由度增加，教師的自主性提高，但教改25年來，頭痛醫頭、脚痛醫脚的錯誤不斷重演，始終沒有對症下藥。

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教育團體指出，原以為開放師培可以增加師源，結果是量變後質的崩壞，因為供過於求，在就業環境惡化下，許多優秀的人才不願踏入老師這個行業，原以為廣設大學可以消除升學壓力，卻看不見壓力來自人才市場的供需，人才培育走錯了方向，錯置使年青人畢業找不到工作、企業找不到人才；大學的量變亦導致質變，少子化下溺水邊緣的後段大學壟斷了招聯會，不斷的破壞招生制度的鑑別度及公正性，大學快速平庸化；教改所標榜的快樂學習，成就了少數自動自發及父母重金培育的學生，而大部份抓不到方向的學生卻因為學習怠惰而被犠牲了，造成了更大的學習落差及後來的階級落差。

▲▼教團批：教改頭痛醫頭、脚痛醫脚沒有對症下藥。（圖／國教聯盟提供）

▲教團抨擊即將推行的「108課綱」，教科書到現在還未搞定。（圖／國教聯盟提供）

教育團體強調，教育辦不好，國家不會好，依據教育部的統計資料，106學年度大學退學/休學學生人數高達約14萬人，差不多6名大學生中就有一名「退/休」了，相較於83學年度的4.7%，大學生退/休比率增長超過了三倍，「台灣的教育怎麼了？」

教育團體認為，教育政策要以民情為本，符合公平、正義、適性原則；應「以學生為本位」，並師法大自然的造物法則，讓努力看得到收穫，才能在全球化的競爭環境下，啟動提升競爭力、提升學歷價值、及年青人薪資提高的良性循環；教育政策要降低「關係主義」、「機會主義」的負面影響，機會主義只會使學生學會投機取巧，影響良善社會風氣；升學制度要彰顯「得其所應得」的普世價值，不要將考試評量視為洪水猛獸；在國小階段要讓孩子多元探索、快樂學習;國中階段則要給予適度壓力，讓孩子均衡學習;到了高中，則要做好適性分流，讓孩子找到方向，熱情學習；教育決策前要作系統性研析，並「穩紮穩打、按部就班」地推動，準備好了才能上路。

基於上述原則，教育團體主張，要強化品格教育，建全誠信、責任、承擔價值觀的養成。在大學入學制度方面，要增加學測鑑別度(15級分增加到30級分)，繁星增額錄取不得流用考試入學名額，考試入學名額50%以上，保留各管道錄取資格統合分發，選填志願數增加到12個，維持指考考科及計分方式。

另外，在十二年國教課綱方面，教育團體認為，教科書編審不能放水，必須要有一套好的教科書；要確保每一個學生(特別是偏鄉)都要有機會選修到加深加廣的課程；新課綱應暫緩全面實施，先擇點進行小規模實驗，確認優於原制之後再擴大施行，準備好了才能全面上路。

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關鍵字：教改,對症下藥,國教行動聯盟,建構式數學,多元入學,十二年國教,體罰,108課綱

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