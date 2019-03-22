影／上課偷看課外書！老師走廊狠推學生　「20秒狂賞13巴掌」

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記者朱世凱／綜合報導

上課偷看課外書是許多人在求學時期做過的事，不過大陸一名女老師竟然氣到體罰學童。事件發生在山西省陽泉市的盂縣一中，這名教師因為課堂看課外讀物一事，便在走廊狠推學生，接著在短短20秒內狂賞對方13個巴掌，每下都發生相當大的聲響，可見力道之大。據知，當地教育局及警方經已介入事件調查。

影片可見，身穿藍衣的女老師在走廊上，對2名學生大聲喝斥，之後就狂賞其中一人巴掌，還大力推他到牆上，之後再繼續甩耳光。事後了解，2名學生都是國中一年級，因為他們在上課期間都看課外書，所以遭到責罰。校方聲稱不清楚學生目前狀況，校長也暫未對此事做回應。

▼老師不滿學生上課看課外書，竟然狂甩巴掌體罰。（圖／翻攝自燃新聞）

網友看完表示，「這老師應該終身不得從教！」、「老師是不是有病啊？」、「力挺家長打回去」、「情緒失控就不配為人師表」、「不管怎樣，老師都沒有資格打孩子」、「學生上課看課外書違反校規，該由學校處置，老師抽打學生已經屬於違反刑法了。」

不過也有網友力挺老師作法，「老師恨鐵不成鋼啊，連處罰都不行」、「總比學生打老師的年代強；敢管學生的老師越來越少了」、「打不行，罰也不行，學生這麼受保護，那誰來保護老師」、「我們以前上學挨打不是正常嗎？」、「打得好」。