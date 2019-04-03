落實108「多元選修」教團籲增教師員額　立委批：不要連教育都在打假球





▲為落實108新課綱「多元選修」，教團籲增教師員額。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

12年國教108課綱即將實施，各校教師已陸續為新課綱新課程準備。全國教育產業總工會理事長黃耀南3日表示，新課綱強調多元選修，許多科目都可以分組教學，需要的教師員額絕非目前學校所能負擔。全教產認為，高中職教師員額應增置為每班3人，並自今年起實施，才能真正因應新課綱。

黃耀南指出，以目前高中職教師員額編制普通高中每班2.25人、高職商業家事類科2.5人、工農海事類科3人，加上目前各高中職因為受主管機關控管教師員額，實際教師員額遠比編制少，要因應新課綱的實施，絕對無法開課達到多元選修的精髓。

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黃耀南說明，又以目前高中職學校現況而言，因為實際教師員額較編制員額少，所以每位教師被迫以超鐘點方式排課，因此每位教師平均每周大約要兼3至4節課，甚至有教師需要兼10節以上的課務，負擔極為沈重。

黃耀南更表示，去年教育部表示為因應新課綱施行，從107學年度起，將國中教師員額編制由每班2.0人調為2.2人，但國中並未實施多元選修，而今，高中職因應新課綱要實施多元選修，反而完全不增加教師員額，讓人無法理解與接受。

▲黃耀南（圖中）指出，高中職教師員額應增置為每班3人，並自今年起實施，才能真正因應新課綱。（圖／記者崔至雲攝）

黃耀南說，教師員額不足，光是一般課程教師就很吃緊，若是開了多元選修，校內教師員額不足，在正常課程之外，就得增加更多備課及準備教材的時間，有些高職因為有實用技能班或進修部，教師員額本就較其他學校更少，上課時數比其他學校更多，如再實施新課綱，無異是讓這些學校的老師工作量更大，「如此對學生的學習難道是好事？」

黃耀南呼籲教育部正視高中職教師員額不足問題，並且真正重視新課綱的精神，落實多元選修，並將高中職不足員額補好補滿，否則108新課綱只是喊口號，卻扣住該給的人力，犧牲學生學習。

立委科志恩表示，這次的108課綱就好比一套好的西裝，但是只做了西裝，卻沒有西褲一樣，「這樣要如何展示？」針對新課綱提倡的多元選修，「配套到底在哪裡？這不是喊喊口號就可以」，批108新課綱若沒有好的配套措施，會讓「高中職國中化」。

▲教團籲應增教師員額，以利因應108新課綱。（圖／記者崔至雲攝）

立委林奕華也說，108新課綱最大的改變就是高中職，但是對於現在的處境「教育部是要讓教育也要打假球嗎？」如果不增加老師員額，學生如何多元選修，「把新課綱講得這麼好，到底是講真的還是假的？」

立委蔣乃辛也指出，國家要有競爭力，學生的質就要提升，據他所知，目前有很多學校因為師資不足都使用代課老師，而新課綱加了這麼多的多元選修課「老師都不用增加嗎？」他說「再窮也不能窮教育、再苦也不能苦孩子」。

對此，教育部國教署人事科科長劉瑞菊表示，去年就已針對新課綱有與許多教育團體討論到提高教師員額的問題，但因為這個將牽扯到龐大人事成本，需要再進行研商，她坦言「這真的很困難」，並舉例，以國立高中職舉例，若要增加教師員額，大約需要增加2000人，而一人一年80萬，一年則須增加16億元。