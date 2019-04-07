少1分打10下！狠師拿掃帚暴打840棍　學生全身發紫...檢舉者也慘遭書本抽臉

▲安徽一所學校傳出暴力體罰事件，有學生被暴打840棍，全身瘀青發紫。（圖／翻攝自大陸網站，下同）

大陸中心／綜合報導

安徽宿州一所實驗學校爆發一起教師暴力體罰學生事件，班級英文老師為學生設定考試成績目標，只要學生分數沒有達標就會受到懲罰，少1分就會被英文老師拿掃帚打10下，有學生因此被打了幾百下而全身發紫，甚至有達標學生想向校長舉報，竟被班主任用手和書本打臉。目前家長們已向警方報案，相關單位也已經展開調查。

根據《中國之聲》報導，近日安徽宿州博雅實驗學校708班遭舉報老師暴力體罰學生事件，有家長稱如果英文成績沒有達標，少1分就會被老師拿掃帚打10下。有學生自己要報130，老師還嫌太低要他報140分，最後該學生差了0.5分不到130分，就挨了110棍。

其中一名學生家長表示，該名英文老師拿去掉掃帚前端的棍棒來當懲罰道具，至於挨打的部位由學生自選，有的人選了小腿和後背，結果都被打的一片瘀青發紫，一瘸一瘸的。有的學生被打還不敢告訴自己的父母，是其他同學通知家長，才知道自己的子女遭受暴力對待。

此外，有學生即使成績達標還是挨揍，據當事人表示，因為看到同學被打，打算向校長舉報，結果就被某些同學阻擋，並通知班主任，結果班主任非但沒有制止暴力行為，甚至用手和書本大力抽打40多下，而在整起暴力事件中，有學生竟「準備」要被打840下。

誇張的暴力事件經家長通報後，相關單位已經介入調查，最後校方也承認老師的管理方式失當，向家長致歉，並承諾會負責受害學生的醫療費用。宿州市埇橋區教體局也在4月1日發布聲明，決定辭退涉事的教師，並對學校相關負責人予以「嚴肅處理」，並組織心理師對學生進行心理輔導。公安機關也介入調查，涉事教師已被派出所傳喚，接受進一步的調查。