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學測同分亂象、一階通過人數暴增！教團轟教育部是恐怖情人　

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▲▼全國12年國教家長聯盟,國教行動聯盟記者會。（圖／記者許展溢攝）

▲全國12年國教家長聯盟、國教行動聯盟到教育部門口舉行記者會痛批學測同分造成許多亂象。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

大學申請入學第一階段篩選日前放榜，教團不滿許多學系學測同分過多，導致通過一階篩選人數遠大於原擬審查面試人數，錄取機會大幅降低，二階面試以備審資料為主，主觀因素濃厚，將造成不少學生最後無校可讀，今（31日）到教育部門口痛罵制度殺人，滿口說愛學生，但根本是恐怖情人。

教團統計，全國編號前30所大學983系組申請入學名額為31525名，原定甄試100597 名（篩選倍率約3.19），但一階同分超額篩選卻達11486 名，實際通過的篩選倍率達8以上的系組有22個，也就是篩選倍率愈高代表二階甄試競爭更激烈，許多考生因此要面臨過當壓力。

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▲▼全國12年國教家長聯盟,國教行動聯盟記者會。（圖／記者許展溢攝）

▲家長落淚表示，這樣的考試制度，讓很多學生陷入無比焦慮狀態。（圖／記者許展溢攝）

全國12年國教家長聯盟舉例，清大電機系乙組，原擬招收40名學生、預計甄試120名，但最後卻篩入了506名，篩選倍率12.65。國教行動聯盟理事長王立昇說明，造成此狀況主要有以下三大原因：

一、今年採計科目減少，每一學系最多只能採計4科。

二、學測鑑別度不足，今年學測數學科滿級分達7782人，比去年3700人多4千多人，同級分人數過多，分配比例明顯不當。

三、是甄選入學名額愈來愈多，今年達67%，考試入學名額只有23%，使考生不得不把握甄選入學機會，但發現二階甄試競爭如此激烈，又擔心如果未獲錄取，指考來不及準備，且指考名額太少，焦慮指數於是破表。

▲▼全國12年國教家長聯盟,國教行動聯盟記者會。（圖／記者許展溢攝）

▲教團提出「學測鑑別度必須增加」訴求。（圖／記者許展溢攝）

家長張庭瑋表示，一開始跟孩子覺得採計4科很開心，成績看起來有進步，填志願更以教育部給的指標去填，沒想到錄取名額、同級分太多，結果連理想學校都進不去，制度不公平。家長蔡明芬痛哭說，就算幸運的有進入二階面試，有好幾間學校都撞期，最後也不一定會上，讓學生超恐慌、焦慮。

教育轉型正義聯盟文宣長、北一女中國文科老師蔡永強怒批，這不只是菁英高中的問題，而是全台全部高中， 因教育部面對頂標跟前標都採同樣分數錯誤方式計算，竟還要粉飾太平，尤其社區高中在備審資料上通常處於弱勢，當二階口試人數增加，大學端無法真的判斷哪一位學生真的有潛力，恐倉促面試，不僅扼殺偏鄉師生，更讓這些孩子失去人生機會。

▲▼全國12年國教家長聯盟,國教行動聯盟記者會。（圖／記者許展溢攝）

▲高教司科長郭佳音表示，會謙虛收集各界意見討論。（圖／記者許展溢攝）

高教司科長郭佳音代表教育部出面接受教團陳情表示，家長們憂心二階大學選材會受到影響，已有行文各大學提早做準備，會謙虛收集各界意見討論。但家長們不領請，不停批教育部無能、招聯會和大考中心更是共犯，惡整、玩弄學生。蔡永強一旁火大痛罵，教育部總是說要愛學生，實際上根本是恐怖情人。

教團強調，教育部及招聯會針對今年亂象完全沒採取配套措施，導致今年申請入學紛亂，學生陷入慌張焦慮，呼籲為解決同分增額亂象，「學測鑑別度必須增加」，在一階篩選採計科目減少後，級分數必須相對應增加，應由15級分制改為30級分制、繁星超額拒絕挪用指考名額、考試入學名額提高到50%。

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