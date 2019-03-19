「孩子的命由我們來守護！」日本政府敲定修正案　禁家長體罰兒童

▲ 日本首相安倍晉三 。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

日本近來接連爆出虐童案件，安倍政府今（19日）在內閣會議敲定《兒童虐待防止法》和《兒童福祉法》修正案，禁止家庭教育、兒童福利機構人員體罰兒童，力求在本屆國會結束前正式通過修正案。首相安倍晉三表示，「守護孩子們的生命是所有成年人的責任，將強力推進（加強防止虐待的措施）。」

綜合日媒NHK、日本時報（THE JAPAN TIMES）、共同社報導，修正案若通過，父母、養父母以及兒童福利機構人員將不允許體罰兒童，要求醫師、律師進駐兒童福利中心，並提供虐童相關專業知識與意見。此外，除了都道府縣和政令指定城市以外，人口超過20萬人的大城市及東京都23區都必須廣設兒福單位「兒童諮詢所」。

修正案也指出，針對日本民法闡述父母在必要範圍內管教孩子的「懲戒權」，要爭取在修正法上路2年後進行評估，並採取必要措施。

▲ 共同社指出，此修正案並未設置懲罰規定。除了部分內容之外，日本政府力求在2020年4月前實施此修正案。（示意圖／翻攝自pakutaso，與本文當事人無關）

日本近年來連續爆發多宗「管教小孩」的施暴案件，根據警察廳（National Police Agency）表示，去年日本虐兒案件創下歷史新高。

2018年3月，東京都目黑區5歲女童船戶結愛被虐待致死，33歲父親及25歲母親不讓女兒吃飽飯，一天只給孩子吃一餐，甚至在凌晨4點把女兒叫醒起床練字，而孩子身亡時體重僅12.2公斤；2019年1月，千葉縣野田市立小學4年級女生栗原心愛（Mia Kurihara）死於家中浴室，她的父母因涉嫌虐待被捕。