女友要分手…恐怖男PO裸照求原因！脫光她逼道歉「全裸趕下車」

▲女友要分手，還被恐怖情人裸照威脅。（圖／記者徐文彬攝，示意圖，與本文當事人無關）

社會中心／綜合報導

台北市一名近30歲的吳姓男子因李姓女友決定分手卻不說明原因，氣得他把女友的裸照寄送，威脅李女出來面對；他還躲在女方家，等李女現身後，強行以公主抱方式抱上車載走，接著載到暗處脫光她的衣服，逼她說清楚為何分手，同時錄下整段過程，甚至想把全裸的她趕下車。李女想辦法安撫吳男，順利到家後趕緊報警，台北地檢署依恐嚇罪起訴吳男。

根據《蘋果新聞網》報導，吳男與李女原本感情很好，親密的過程中還會拍攝裸照留念，但不知為何李女的態度漸漸疏離，甚至表明好聚好散，吳男毫無頭緒而無法接受，一直想了解到底是什麼原因，但是李女已經不想再見面了。

吳男去年8月間把裸照傳給李女，要她解釋清楚為何分手，李女到警局備案、要求陪同，卻被警方認為是「公權力不便介入雙方私事」；豈料，吳男竟然到李女住家附近埋伏，趁李女回家時，以公主抱的方式，強行將李女抱上車載走，接著載到暗處脫光她的衣服，逼她說清楚為何分手，甚至要她道歉，同時錄下整段過程。

報導指出，即使李女依照吳男的指示全都做，但吳男還是不滿意，甚至想把全裸的她趕下車。由於她怕情緒失控的吳男欺負，因此機靈地安撫吳男的情緒，慢慢把衣服穿回去，並請吳男開車載她回家，順利到家後趕緊報警。

吳男到案後，否認妨害李女的自由，也稱沒有拍影片恐嚇，只是想知道李女為何要分手。檢察官調查吳男被查扣的手機，數位採證還原刪除的檔案，尚未發現李女在車上被強迫拍攝的裸體影片，但仍依恐嚇罪起訴吳男。