嗆台清交被綠營洗腦！韓粉稱「永不錄用」62校畢業生　網看傻：反串嗎

▲韓粉貼出62所學校名單，宣稱不錄用畢業生。（圖／翻攝自小聖蚊的治國日記粉絲專頁）

網搜小組／綜合報導

賣菜郎韓國瑜自參選以來話題不斷，當選高雄市長後更掀起韓流，不管是網路上或韓出席的場合，都可以看到大批韓粉。日前有一名韓粉在臉書社團列出62所「被綠營嚴重洗腦的學校名單」，並表示要永不錄用這些學校的畢業生。話題引起討論，有人直接開酸，也有人質疑帳號真實性，因為目前已找不到發文者帳號。

臉書社團《韓國瑜加油團》有5萬多名成員，日前有韓粉在裡面貼出一張「被綠營嚴重洗腦的學校名單」，其中包括台清交等國立知名大學及私立大學，高中部分則有北一女、成功等多所名校。貼文者還表示，他已經交代人資小姐，「名單中學校的畢業生永不錄用！大家一起抵制這些已經成為綠色台毒（獨）溫床的學校」。

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▲小聖蚊的治國日記截圖開酸。（圖／翻攝自小聖蚊的治國日記粉絲專頁）

臉書粉絲專夜「小聖蚊的治國日記」看到後，截圖轉載並開酸「你還有國中生和社會大學的可以用喔」。話題引發熱論，網友紛紛嘲諷「醒醒吧！你根本沒有開公司」、「我的學校在裡面我就放心了」、「抗議！！為什麼建中不在上面」、「母校被封鎖我驕傲」、「耶魯跟史丹佛的也不錄用？這兩家的畢業生還不一定願意去你公司上班吧」、「真慘，他們還有人才可以用嗎？」

而發文者曾宣稱「我在高雄市政府工作的朋友說，美國總統川普知道韓市長要來美國，特別找秘密管道傳達給高雄市政府說希望能跟韓市長見面」。貼文被翻出來後，網友紛紛質疑該帳號真實姓，「這個人是反串吧」、「這網軍應該怕被告，刪帳號了」、「找不到這人fb了」，更有人直批「瘋子講話、傻子相信、盤子宣傳、呆子興奮！真想知道這個人的高雄市政府朋友是誰？市政府聘用精神病患者工作是一件不人道的事情！」

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