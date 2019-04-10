再批王浩宇利用韓國瑜「蹭流量」　孫大千：這不是走火入魔嗎？

▲韓國瑜、王浩宇。（圖／記者洪正達攝、翻攝王浩宇臉書）



政治中心／綜合報導

前立委孫大千9日晚間在臉書開直播，狂罵桃園市議員王浩宇一天到晚利用高雄市長韓國瑜「蹭流量」，「真的看不下去！」，他10日再於臉書飆罵，直指王浩宇是一位現任的市議員，人在中壢，心卻在高雄，為了追求虛幻的網路聲量，想盡各種辦法利用韓國瑜，「這不是走火入魔嗎？」

孫大千昨開直播表示，回想起四年前的王浩宇，年輕有理想，為了堅持理念不讓步，但他沒想到這麼有理想的議員，四年後會有如此大的轉變，「靠著罵韓國瑜、吹捧鄭文燦來累積自己的網路聲量」，現在政壇少掉一個人有理想的年輕人，卻多了一個世俗的人，不分青紅皂白、逢韓必反，最後孫大千向王浩宇喊話「你一定會後悔」。

孫大千在臉書發文指出，王浩宇當年立志要壯大第三勢力，成為監督制衡民進黨的另外一股清流，「這樣的雄心壯志都已經消失不見了嗎？」，市議員的工作是監督市政府，王浩宇卻每天吹捧市長的政績，「這不是不務正業嗎？」

孫大千對王浩宇喊話，一位現任的市議員，人在中壢，心卻在高雄，「這不是捨本逐末嗎？」，為了追求虛幻的網路聲量，想盡各種辦法利用韓國瑜，「這不是走火入魔嗎？」，他狠批，比起那些王浩宇看不起的國民黨的政治人物，「你又好到哪裡去呢？中壢鄉親真的需要這樣的市議員嗎？」