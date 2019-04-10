　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

14歲少女床上「作風大膽」！39歲賣菜郎試完車被抓...求饒：怎可能

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲女高中生，女學生，制服，校園生活，低頭族，少女，女同學，交友。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲嫖客表示，少女外表稚嫩，但行為大膽，讓他誤以為已成年。示意圖與本案無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

地方中心／台中報導

台中一名黃姓賣菜郎幫朋友驗證正妹白白（化名）是否已成年，後來雙方喬定4000元試車，結果被警方查獲；由於白白當時未滿14歲，黃男因此被依法起訴。案經上訴至台中高分院，法官認為黃男是「有相當經驗之人」，不可能誤認，因此依兒童及少年性交易防制條例判4個月有期徒刑，如易科罰金12萬元，全案確定。

判決指出，黃男朋友2016年1月接到經紀人婷婷（化名）電話，為了確認新進正妹白白的年紀，找了黃男來試車，順便之後可以再宣傳出去，吸引更多客人；黃男便於同月7日赴約，在汽車旅館與身形稚嫩的白白翻雲覆雨，性交易結束後給了4000元。

沒想到同日下午白白在另外一間汽車旅館進行性交易時，被員警逮個正著，而黃男的事也跟著曝光。對此黃男喊冤，過程中有數次詢問白白年齡，對方都回答19歲，而且她作風大膽，一點都沒有稚氣的感覺，怎麼可能未成年。

一審台中地院法官審理認為，一般人觀察白白外貌應可認知尚未滿18歲，且黃男當時已經39歲，自有一定判別能力，加上他早於2015年就曾與未成年少女發生過關係，應有相當經驗，因此判刑4月；他不服上訴。台中高分院認定一審法官判決有理，駁回上訴，全案定讞。

【更多新聞】

學校附近被潑「熱黏液體」！輔大女懸賞一萬抓人...嚇哭：不要檢討被害人

半夜谷歌導航到地府！「殭屍站一排」看著她...女網友嚇傻扔手機

今天就要退休了...郵局員工被同事發現「陳屍客廳」　家屬哭癱

ET快訊
被連潑2次「熱血豆漿」！輔大女滿臉體液報案哭求警幫她擦
95萬員警追捕！南韓「傳奇神偷」花4個月越獄盜9億濟貧
中天「文旦丟水庫超過200萬噸」未查證　NCC再罰100萬
吃這東西調經6年！大牙被醫告知「子宮沒在工作了」

關鍵字：試車,少女,性交易,未成年

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

房門鑽洞「偷拍弟與女友」活春宮1年　哥哥辯：誰叫她都穿薄紗晃

高雄舞廳臨檢！百名爆乳妹羞遮臉...「阿嬤級」小姐求饒別拍：孫子會看到

騎車摸一把露詭笑！正妹放聲尖叫　噁男竟辯：看她屁股髒

女會計提離職！色老闆竟變臉　暴力扯褲「給我、就是要弄到妳」

A片聲常開到最大！色翁夜闖女鄰香閨　見她熟睡「偷摸+勒脖狂毆」

嘉大圖書館變炮房！廁所傳出碰撞聲...他還找出「熱熱、黏黏的衛生紙」

高雄市前鎮區80歲老翁　流落百公里外三地門「過程一片空白」

阿邦師飯店內遭毆2小時掉5牙　竹聯「神經祥」：有支付命令

國手赴美受訓涉浮報旅費70萬元　中華壘球協會遭搜索

被連潑2次「熱血豆漿」！輔大女滿臉體液報案　淚求員警幫她擦拭

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　10多人打爆攝影機！他決定提告

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

曾放棄人生被重度腦麻兒「踢醒」　母幫他化身魯夫完賽67場馬拉松

爸花10hr做「機關頭盔」助兒交作業 校長令師直接打滿分...網：求訂製

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

6歲小女孩26樓墜落砸破車棚！　下秒自己爬起來 網驚：女超人轉世

郭彥甫直播崩潰爆哭！　 「在台灣當藝術家很難」痛揭心聲

高雄市前鎮區80歲老翁　流落百公里外三地門「過程一片空白」

阿邦師飯店內遭毆2小時掉5牙　竹聯「神經祥」：有支付命令

國手赴美受訓涉浮報旅費70萬元　中華壘球協會遭搜索

被連潑2次「熱血豆漿」！輔大女滿臉體液報案　淚求員警幫她擦拭

被控「讓你當機要」行賄對手　烏來區長當選無效勝訴

躲自家蓮霧園工寮　警找上門「他求媽媽」證明「我是他弟弟」

嘉義6民宅全面燃燒！屋頂「火舌竄出」濃煙籠罩　住戶急逃

等紅燈「無辜被追撞」女騎士倒地慘摔　酒駕男：我昨天喝6瓶

渣男性侵13歲少女交保　女親友怒動私刑！剝光他辣椒水噴下體

網路訂單有誤？　70歲男ATM轉帳10秒被騙近3萬元

獨／2周大「衛生紙幼犬」遭棄高鐵垃圾桶　她驚呼：眼睛都還沒開！

執政聯盟成勝利關鍵 納坦雅胡任以色列總理五連霸

半夜睡覺「隔壁床男孩伸手進來」　Lara驚醒：他在摸我！

謝金河／又是獨董惹禍了？

4外商加碼投資台灣　蔡英文「堅持走與中國不同的路」

莎莎挖坑問送命題…「學姐」黃瀞瑩曝：每天被柯P惹火

萬華公宅開箱　不是河景就是綠景　CP值超高

紅姬緣椿象「密集噁照曝光」爬滿行道樹！網狂掉雞皮　景觀處：別撲殺

台北米其林／三星頤宮新增侍茶師　座位減1/4、人力多1倍

走不出空難陰霾　波音737 MAX訂單3月掛蛋

電梯遇超胸酒醉妹「我住301」 他帶回家好掙扎...網回應戳破盲點

社會熱門新聞

顏董不知誰邀白狼！大甲媽亂鬥黑..

最強賓利被撞她下車打電話！維修..

大甲媽西螺站爆衝突！場面失控狂..

隆成巨乳後男客不斷！她貼靈符求..

軟爛男殺人先打分手砲！女友媽陪..

被連潑2次「熱血豆漿」！輔大女..

替女友出氣　狠男猛砍情敵胸口7..

人妻偷吃曝光　竟被反咬小王性侵

孫7年不說話！他跪地攔轎淚求白..

學校附近被潑「熱黏液體」　輔大..

花心輪椅翁求照顧　下場慘不忍睹

高雄街頭砍人　男子遭多人砍傷

休旅車連12擦撞　駕駛被擋下滿..

大甲媽搶轎！《中天》記者跟拍遭..

更多熱門

相關新聞

特教生驚爆父猥褻　師急報警

新竹一名單親獨力撫養2名身障兒的爸爸被依強制猥褻起訴！雖然單親爸矢口否認，僅表示是檢查兒子是否尿床，但由於2名特教兒的證詞前後一致，皆表示爸爸多次對他們摸胸、臀，還對他們下面「抓放抓放」，因此檢方認為其證詞可採信，並依強制猥褻罪嫌起訴這名父親。

他專挑13歲嫩妹硬來　完事還記筆記本

出借套房被當砲房　男喊冤被打臉

戀足癖已婚碩士男　網找少女性交易

14歲女遭姑姑騙賣淫　生理期也接客

讀者迴響

發燒話題

高圓圓 日本新年號 米其林指南 地震 王令麟 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

王永慶孫女身價200億　超級人生勝利組

娶了空姐妻還不夠！中天男主播私會甜心記者爆親暱照流出

手機永遠靜音的4大星座！

女直播吃飯糰噎到　消防員趕到疑亡

王丹嗆「不知韓要來」　秒遭打臉

24歲月光族上兵問要不要續簽　網勸待軍中

顏董不知誰邀白狼！大甲媽亂鬥黑幫大戰

最強賓利被撞她下車打電話！維修費曝

2網紅拍片殺人！無辜路人被逼跳河慘死

黃立成帶20歲正妹女星回家！「深夜親熱摸摸」

吃鳳梨妹妹會變香？她7日後曝實驗結果

熊熊被問懷孕下意識脫口「張立東的」！

超商店員喊「欸699」　她無言：全部人轉頭看

200億白富美起底　戀愛10年結婚2年玩完

野生「女神級藝人」現基隆廟口夜市

更多

最夯影音

更多

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　10多人打爆攝影機！他決定提告

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面