14歲少女床上「作風大膽」！39歲賣菜郎試完車被抓...求饒：怎可能

▲嫖客表示，少女外表稚嫩，但行為大膽，讓他誤以為已成年。示意圖與本案無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



地方中心／台中報導

台中一名黃姓賣菜郎幫朋友驗證正妹白白（化名）是否已成年，後來雙方喬定4000元試車，結果被警方查獲；由於白白當時未滿14歲，黃男因此被依法起訴。案經上訴至台中高分院，法官認為黃男是「有相當經驗之人」，不可能誤認，因此依兒童及少年性交易防制條例判4個月有期徒刑，如易科罰金12萬元，全案確定。

判決指出，黃男朋友2016年1月接到經紀人婷婷（化名）電話，為了確認新進正妹白白的年紀，找了黃男來試車，順便之後可以再宣傳出去，吸引更多客人；黃男便於同月7日赴約，在汽車旅館與身形稚嫩的白白翻雲覆雨，性交易結束後給了4000元。

沒想到同日下午白白在另外一間汽車旅館進行性交易時，被員警逮個正著，而黃男的事也跟著曝光。對此黃男喊冤，過程中有數次詢問白白年齡，對方都回答19歲，而且她作風大膽，一點都沒有稚氣的感覺，怎麼可能未成年。

一審台中地院法官審理認為，一般人觀察白白外貌應可認知尚未滿18歲，且黃男當時已經39歲，自有一定判別能力，加上他早於2015年就曾與未成年少女發生過關係，應有相當經驗，因此判刑4月；他不服上訴。台中高分院認定一審法官判決有理，駁回上訴，全案定讞。

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