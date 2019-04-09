特教生課堂上驚爆「爸爸對我下面抓放...」　師嚇傻急call警

▲2名身障兒在特教班上課時告訴老師，爸爸常常會摸他們下體，也讓老師嚇得趕緊通報警方。（示意圖／視覺中國）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名單親獨力撫養2名身障兒的爸爸被依強制猥褻起訴！雖然單親爸矢口否認，僅表示是檢查兒子是否尿床，但由於2名特教兒的證詞前後一致，皆表示爸爸多次對他們摸胸、臀，還對他們下面「抓放抓放」，因此檢方認為其證詞可採信，並依強制猥褻罪嫌起訴這名父親。

新竹1名43歲的單親父親，與妻子離婚後獨個照顧10歲與12歲的身障的兒子，單親父對於2子的生活起居皆親力親為，平日也與2子共睡一床。不過，2名身障兒卻在特教班上課時告訴老師，爸爸常常會摸他們下體，也讓老師嚇得趕緊通報警方。

兒子向老師說，2017年8月間到2018年11月間，爸爸經常對他們摸胸、臀，還對他們下面「抓放抓放」，隔著衣褲摸他們的下面很多次。

父親否認對兒子猥褻，他說，會摸摸他們褲子，是要看他們有沒有尿床，屬平常接觸，也是一名父親關懷兒子的尋常動作，並沒有對兒子強制猥褻。不過檢方認為，2子證詞前後一致，且相當具體，而老師也表示，這名父親相當關心兒子的學習狀況，但卻不希望他做這些事，是一碼歸一碼，完全不相關的事，因此採信其證詞，因此依強制猥褻罪嫌起訴這名父親。

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