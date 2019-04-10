學校附近被潑「熱黏液體」！輔大女懸賞一萬抓人...嚇哭：不要檢討被害人

▲手上熱熱、黏黏的液體被擦掉。示意圖與本案無關。（圖／資料照）



突發中心／新北報導

一名輔大女學生9日晚間到學校附近的健身房運動途中，竟遭怪男潑灑疑似精液的液體；事後警方到場處理，卻拿濕紙巾把手上的液體擦掉。女學生因此在社團「輔大二手物交流平台」懸賞一萬元，希望大家幫忙找出潑精男，避免有人再受害。

女學生表示，第一次被攻擊是上月18日晚上約10時45分，沒想到此次竟然也在相同的時間，而且手法一模一樣，都是騎著機車潑路過的人。

▲輔大女選賞一萬，希望大家抓出怪人。（圖／翻攝自輔大二手物交流平台）



她說，「有管道的話幫我看有沒有畫面，如果有拍到我被潑，拜託讓我知道，如果有拍到車牌，如題有我的小心意請收下；真的傷心又絕望到不行了，只想要好好運動，請不要檢討被害人或模糊焦點。」另外女學生也徵求夜貓子，晚上可以載她去運動的司機，費用再另計。

貼文一出引起輔大學生的注意，紛紛留言「記得看他的犯罪動機，避免有下一個受害者出現」、「太噁心了」、「大家小心」。由於原PO下方補充「警察給我濕紙巾擦掉」，讓大家直呼太扯，建議她拿著濕紙巾去採取檢體，並且投訴員警處理失當。

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