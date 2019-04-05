狠心姑姑騙14歲姪女賣淫「生理期也接客」！男友還趁機性侵2次

▲少女被姑姑和男友騙去賣淫。（圖／示意圖當事人／Unsplash）

社會中心／綜合報導

一名劉姓男子和女友小琪（化名）一起合謀，讓年僅14歲的姪女小美（化名）下海賣淫，連生理期來都必須「工作」，賺來的錢也幾乎都被兩人分掉，另外，劉男也趁機性侵少女兩次。基隆地院依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪名，將劉男與小琪各判刑10年、6年，及併科罰金20萬元。



劉男和小琪自2014年開始交往，兩年後分手，期間他得知女友有個14歲的姪女，因故被安排在寄養家庭，由於缺錢花，便把歪腦筋動到少女身上。小琪先以家人的名義申請讓姪女外出，並以可以賺錢為理由引誘姪女，劉男則是透過網路聊天室，以女性的口吻尋找嫖客。

之後，劉男和女友一共替小美謀合了2次性交易，其中兩次分別賺得了1萬元與6千元，第三次是在小美生理期來的時候，劉男仍以1次2000元的低價將女友姪女賣給尋芳客進行性交易，且所得幾乎都是由他和女友分掉。

此外，劉男也把小美當作自己洩慾的工具，在此期間違反少女意願帶人開房間，即便少女說生理期來，他仍在洗澡後強行脫下對方衣服，強制性侵兩次。



小美回到安置機構之後，經社工詢問之下，才把被迫賣淫的事情說出來，社工立即報警處理，才揭發了姑姑和其男友的惡行。基隆地院判定，依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪，將劉男與小琪各判刑10年、6年，及併科罰金20萬元。