半夜谷歌導航到地府！「殭屍站一排」看著她...女網友嚇傻扔手機

記者郭世賢／基隆報導

很多人出門遊玩都會先用谷歌地圖找路、店家，非常方便。沒想到就有一名女網友在「爆怨公社」貼文表示，只是想查一下街景，跳出來的竟是一群戴帽子、穿古裝像清朝的人排排站在路上，讓她嚇破膽差點就把手機扔出去。許多網友看完後留言，「根本是鬼王娶妻。」

▲基隆版陰曹地府，晚上看到令人毛骨悚然。（圖／翻攝自GoogleMap）



女網友截下一張谷哥街景圖，位置就在基隆市仁愛區仁二路181巷附近，不料一打開居然看到穿古裝的人排排站，眼神似乎直直的看著自己；其中全聯的藍色招牌超級醒目，讓網友戲稱「地獄分店」，甚至還有人唱起殭屍片的歌曲「他的眼光、他的眼光」，逗樂大家。

▲當時活動現場。（圖／記者郭世賢翻攝）



▲早上其實人車相當多，一點也不可怕。（圖／記者郭世賢翻攝）



實際走訪網友截圖的地點，人車非常多，一點都沒有詭異的感覺；原來當時街景拍攝剛好遇到基隆中元祭、放水燈，加上燈光昏暗，才會拍出像恐怖電影般的場景。而《ETtoday新聞雲》記者也找出活動的影片，其實現場非常熱鬧、歡樂，就像夜間版的嘉年華。

照片在網路上瘋傳，對此附近居民表示，好像陰曹地府，八家將站一排，蠻恐怖的、毛毛的，應該要把照片撤下來，怕其他觀光客看了不敢來基隆。另外也有民眾笑說，只要行的正、坐的直就不會怕這些東西。

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