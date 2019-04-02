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婦女兒童保險要買前　先懂官方版4提點避中雷

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▲▼ 孕婦、懷孕、流產、受孕示意圖。（圖／免費圖庫pixabay）

▲婦女懷孕及為新生兒買保險須注意相關除外責任等不理賠事項。（圖／免費圖庫pixabay）

記者李蕙璇／台北報導

準媽媽選擇相關婦嬰險及家長為孩童投保相關新生兒保險時，保險局及壽險公司提醒務必要請業務員先提供保單條款樣張，充分暸解保險商品內容的保障給付條件、疾病定義、除外責任範圍、等待期間天數等4個要點，避免日後衍生理賠爭議。

內政部統計，2017年新生兒生母之平均年齡已達32歲，較10年前增加2.4歲；且生母年齡超過35歲的占29%，較10年前增加16.6%，顯示高齡生育的快速增長趨勢。

保險局與壽險公司表示，高齡產婦有逐步增多之趨勢，產婦視自身需求投保女性或兒童保險商品時，因目前市場上相關婦女保險商品，除了因懷孕所生的相關特定疾病、醫療行為所必要的流產及剖腹產外，多會將懷孕、流產或分娩及其併發症予以排除不予承保。

而部分保險公司特別為女性消費者設計的婦女保險，與一般的壽險、醫療保險不同之處，在於該類商品保障範圍涵蓋女性特有或常見的疾病，例如：紅斑性狼瘡、乳房重建手術、懷孕期間特定的併發症、特定婦科手術、類風濕性關節炎等。

並針對兒童推出符合其需求的保險商品，除了一般常見的住院醫療保險外，也有針對兒童常見傷病所設計的特定傷病保險。

由於這二類保險商品內容多元，提醒民眾投保前除應確實瞭解保障內容與給付條件、疾病定義、投保年齡限制、除外責任的範圍、等待期間的天數等外，亦應針對該類保險特性，瞭解有無家族病史、是否為高齡產婦、能否負擔保費等。

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