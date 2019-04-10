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F-35A驚人飛行360度垂直上升　首次紅旗軍演「20比1」交換比

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▲▼美軍F-35A戰鬥機。F35,F-35（圖／翻攝自美國空軍官網）

▲美軍F-35A戰鬥機。（圖／翻攝自美國空軍官網）

記者林彥臣／綜合報導

日本航空自衛隊最新銳F-35A隱形戰鬥機9日晚間在青森縣外海夜航訓練時從雷達螢幕上消失，甚至研判可能墜海，引發各界對F-35戰機的關注。F-35A的性能相當卓越，不僅能夠在高空中做出360度旋轉和垂直上升的高難度動作，甚至首次參加紅旗軍演就創下，20比1的驚人交換比。

根據商業內幕（Business Insider）報導，一名F-35表演團隊飛行員在一次飛行中展示了極其罕見的飛行動作，被民眾捕獲拍下影片，在2018年12月4日，美國空軍宣布新的F-35A Lighting II表演團隊成立，演示飛行員奧爾森（Andrew Olson）上尉在亞利桑那州鳳凰城附近的盧克空軍基地（Luke AFB）進行飛行訓練，視頻被捕獲，並在社群網路迅速流傳。

▲▼F-35A隱形戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）

▲F-35A隱形戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）

在2019年紅旗軍演（Red Flag 19-1）模擬可能發生的大規模武裝衝突，演習假定美軍「未獲得空中優勢」，「紅軍」擁有大量戰機、先進整合防空系統、網路與資訊作戰單位，還能進行主動電子攻擊、通訊干擾，並強行封鎖GPS訊號。第388作戰大隊指揮官伍德上校指出，在先進感測器、資料傳輸與匿蹤性能的支持下，F-35A仍有如美式足球的進攻中心「四分衛」一般，成功為大多數任務提供重大貢獻，並有效提升己方飛機的生存能力。

第4戰機中隊隊長莫里斯中校提到，在強大電子干擾中，一名飛訓才剛結業的年輕飛行員開啟無線電，呼叫另一名駕駛四代機、擁有3000小時飛行經驗的飛行員，「嘿老兄，你需要轉向，敵方威脅快撞到你鼻子上了。」而這名「菜鳥」隨後在1小時的任務中4度擊落敵機，「我從未見過這樣的事」。

事實上，F-35A於2017年首次參與「紅旗」軍演，當時便以僅能提供初始作戰能力（IOC）的Block 3i飛航作戰軟體，創下20比1的驚人交換比。

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