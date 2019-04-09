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航空磁場測量技術一環　彩虹-4無人機航空物探成功首飛

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▲▼彩虹-4無人機。（圖／翻攝自百度百科）

▲彩虹-4無人機。（圖／翻攝自百度百科，下同）

大陸中心／綜合報導

中國航天科技集團第十一研究院自主研發的彩虹-4無人機（CH-4 UAV），日前在大陸西北某地完成航空物探試驗飛行。相關負責人王超指出，此次試驗為彩虹-4未來執行航空地球物理領域相關任務奠定基礎，有助中國的航空物探技術走向世界。

根據陸媒報導，此次飛行是彩虹-4首次物探飛行，同時也是國家重點研發計劃「航空磁場測量技術系統研製」的一部分，該項目是由中國自然資源航空物探遙感中心承擔。

報導提到，試驗結果顯示，彩虹-4的飛行速度很快、效率很高，使用勞力卻很少，能在短時間內取得大面積的探測資料，還能克服地理和氣候條件的限制，能為解釋地質構造和尋找礦物提供信息。

▲▼彩虹-4無人機。（圖／翻攝自百度百科）

彩虹-4是中國航天科技集團第十一研究院在彩虹-3基礎上研發的中程察打一體無人機，巡航高度達到7000公尺，最大航程達到3500公里，巡航時間可達35小時，由1個地面站和3架無人機及相關載荷、武器構成。該機型裝有攝像裝置、SAR雷達、通信設備，除了常規偵察還可掛載4枚精確制導武器，能對地面固定和低速移動的目標實施精確打擊。

彩虹-4於2010年開始研製，2011年9月完成首飛，2012年11月在第九屆中國國際航空航太博覽會上首次展出。值得一提的是，彩虹-4於2016年5月完成衛通靶試試驗，意味著具備察打一體的能力。該機型已經出口至阿爾及利亞、埃及、沙烏地阿拉伯、約旦、伊拉克等國家。

▲▼彩虹-4無人機。（圖／翻攝自百度百科）

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關鍵字：彩虹-4,CH-4 UAV,彩虹-3,察打一體無人機,航空物探飛行,中國航天科技集團第十一研究院,大陸軍武,軍武

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