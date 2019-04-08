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一次爽中「100杯免費飲料」！星巴克夏日闖關連續21天免費玩刮刮卡

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▲▼ 星巴克 。（圖／取自粉絲團）

▲星巴克推出夏日闖關活動。（圖／取自官方粉絲團）

記者曾婉婷／綜合報導

迎接夏天來臨，星巴克除了推出新飲品外，還推出夏日闖關線上遊戲，活動期間完成指定關卡，將獲得電子刮刮卡，刮開即可獲得獎項。獎項為隨機獲贈，有機會刮中100杯免費飲料或不同數量的好友分享券。

自4/10至4/30連續21天期間，星巴克於線上數位體驗推出夏日闖關活動，每5個指定任務為一回合，每完成一回合可獲得一次電子版刮刮卡機會，可重複多次回合。第一階段完成指定任務，可於活動畫面中陸續獲得5種不同的指定任務，須完成一個任務後，方可獲得下一個任務。

而每個任務需在D+2完成；完成5種指定任務後，可於活動畫面中獲得電子版刮刮卡一張。接下來第二階段獲贈電子版刮刮卡，將可刮開獲得獎項。獎項為隨機獲贈，品項包含100杯免費飲料或不同數量的好友分享券。活動入口可從門市活動公告QR Code及星巴克同好會頁面、星巴克APP取得。

除了推出線上活動，星巴克於4月10日也會全新推出「白柚蜜香吉利優格星冰樂」；以及將2018年深受好評的「臺玖號花生仙草星冰樂」再度登台上市；另外，還有「甜香草奶油氮氣冷萃」，但限69間氮氣冷萃咖啡門市供應。

至於Mister Donut則與京都百年名店「祇園辻利」聯名，推出6款獨家抹茶甜甜圈。而在飲品部分，也新推出抹茶拿鐵跟抹茶歐蕾，選用日本三大抹茶產地之一的靜岡抹茶，與台灣南投抹茶以黃金比例調配，並自即日起至5/16凡至門市消費加購現做飲品，單杯可享現折10元優惠。

▲▼Mister Donut也特別推出抹茶拿鐵珈琲(售價75元)、抹茶歐蕾(售價75元) 。（圖／業者提供）

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關鍵字：星巴克,咖啡,夏日闖關

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