迎接解放軍海軍節？　國產航母清明趕工「甲板塗裝近半」

▲首艘國產航母入役時間引發矚目。（圖／翻攝自環球時報）



大陸中心／綜合報導

解放軍海軍節（4月23日）在即，大陸首艘國產航母的動向備受關注。根據陸媒報導，自三月下旬以來，國產航母甲板開始攤舖新塗層，半個月來完工面積將近總量的一半。4月5日清明期間，當天仍有大批工人在大連造船廠加班，替航母換添「新衣」。有分析認為，首艘國產航母趕工換裝，很可能是為了慶祝海軍節。

報導提到，首艘國產航母的甲板目前呈現三種顏色，分別是已完工的灰黑、塗完底漆的銹黃和尚未攤舖的淺灰色。分析指稱，這可能是該航母在為海軍節做準備，將在節日前後宣布入役，以做為海軍的「生日禮物」。

▼遼寧艦與國產航母曾同框出現。（圖／CFP）



值得一提的是，首艘國產航母於2月27日離開碼頭，進行第五次試航，3月4日返回大連造船廠。報導表示，這次試航的週期很短，可能沒有進行複雜的測試；航母飛行甲板也沒有出現艦載機著艦或觸艦復飛的胎痕，意味著並未進行艦載固定翼飛機的起降試驗。

儘管盛傳首艘航母可能在海軍節閱艦式前服役，不過《觀察者網》曾指出，該航母為自行製造的全新艦體，加上有了遼寧艦改裝、測試和運用中的一系列經驗教訓，從測試到服役的時間有望快於遼寧艦1年1月又15天的記錄，有望在2019年6月底前交付海軍。該網站提及的時間距離海軍節「仍有一段距離」。

▼2架殲-15改進型戰機現身艦載機基地，目前仍處於原型機階段，預估未來將上首艘國產航母。（圖／翻攝自央視）

