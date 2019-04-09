雷神公司升級「聯合精密進近著陸系統」　爭取搭載於F-35A

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美國國防部日前才批准雷神公司以將近2.8億台幣的合約，在台北部署愛國者飛彈防禦系統，接著雷神公司又宣布正在自投資金升級其聯合精密進近著陸系統（JPALS），並努力向美國空軍宣傳使用JPALS的理念。

JPALS使用GPS系統，不管在何種天氣條件或海況下都可幫助飛機在航空母艦和兩棲攻擊艦上著艦。雷神公司希望，美國駐歐空軍能在分散式作戰中使用JPALS，美國太平洋空軍能將其納入自適應基地戰略中。雷神公司表示，JPALS能夠增強惡劣條件下的作戰能力，讓飛機在挑戰性地形條件下仍能精確著陸。

雷神公司表示，JPALS使用加密的防卡數據鏈，連接飛機上的軟體和接收器硬體，以及一系列GPS感測器，或桅杆式天線及船載設備。

所有三種型號的F-35「閃電Ⅱ」戰鬥機，包括F-35A，都能夠使用JPALS。雷神公司目前正與美國空軍談判，討論今年秋天在加州愛德華茲空軍基地進行F-35A著陸測試的可能性。

JPALS目前展現的是艦載系統能力，單跑道，單機進近，雷神公司的目標是系統最終具備多機能力，允許飛機在遠離地面站20海裡（37千米）之處著陸，並支持一個以上的著陸點。使用多個著陸點意味著可以減少對艦船甲板的損傷。在最近的一次測試中，JAPLS引導飛機降落在距離預定目標點約20厘米的範圍內，導致著陸表面出現明顯磨損。

雷神公司希望在愛德華茲空軍基地(Edwards Air Force Base)進行可能的F-35A著陸測試前及時完成升級。