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五角大廈公布15億對台軍售案！海軍司令部：維修確保艦艇戰力

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▲▼國軍107年春節加強戰備,PFG-1207武昌軍艦76快砲匿蹤砲塔。（圖／記者季相儒攝）

▲國軍PFG-1207武昌軍艦。（資料照／記者季相儒攝）

國際中心／綜合報導

美國國防部公佈的一份「外國軍事銷售」（FMS）合約中指出，雷神公司得標一項對台軍售案，提供台灣海軍艦艇雷達翻修，總價值近5000萬美元（約台幣15億4000萬元），預計於2024年3月前完成。美國防部表示，這些雷達系統是用來提供艦艇偵測、迎戰敵機或飛彈的重要設備，並提供安全導航，避免碰撞發生。

這份在3月26日公告的合約內容寫道，雷神公司印第安納波利斯廠（Raytheon Co.,Indianapolis）得標這份價值4998萬9867美元的合約，主要執行「雷達翻修計畫」（Radar Restoration Program），針對台灣海軍艦艇進行天線系統整修、塗層、安裝與拆卸。其中75%的翻修將在印第安納州的奧登廠（Indiana）進行，剩餘25%則在印第安納波利斯廠完成。

翻修範圍包含AN/SPS-48、AN/SPS-49、AN/SPS-67（V）1、AN/SPS-40、AN/SPS-73、AN/SPS-67（V）3/5、AN/SPQ-9B、AN/SPS-55、AN/SPS-75及AN/SPS-77等雷達系統，而所有的雷達都還在使用期限內，這次翻修則是針對甲板上方的部件。

海軍司令部也回應《中央社》表示，相關軍售為維修保養案，可確保中華民國海軍的艦艇戰力，護衛海疆。

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關鍵字：軍售,海軍,雷達,台灣軍武,國際軍武

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