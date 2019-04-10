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202年首位生前退位　明仁天皇苦惱「退休生活」…友：請他改練桌球

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▲▼日本明仁天皇和皇后美智子。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本明仁天皇和皇后美智子去年慶祝結婚60周年。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／編譯

日本明仁天皇於4月30日退位後將離開皇居，搬回即位前所居住的東宮。外界也開始關心，這對在鎂光燈下活耀31年的夫妻，會如何安排「退休生活」，據傳美智子皇后有非常多興趣，包含音樂與文學，所以不必擔心她覺得無聊。不過明仁天皇可就不一樣了，他最大的興趣就是打網球，但考量到年紀問題，只能請他換成「打桌球」。

明仁天皇退位後身邊的助理數量也會減少，但政府仍會支付生活費用。明仁的前助理渡邊誠表示，即位30年的天皇的工作量非常大，每年約有260天都在處理公務、主持數百場典禮、數次國內巡迴視察，還出訪超過50個國家，「明仁天皇退位後，這些忙碌的生活就會全部消失。」相較於擁有許多興趣的美智子，一直專注於工作的明仁，他的退休生活可能會比想像中的更難熬。

美智子喜歡音樂，也喜歡閱讀文學，退休後她能投入更多時間在這些事物上，不過喜歡打網球的明仁，則因為年紀關係必須「換個興趣」。朋友計畫送他們一張桌球桌，鼓勵明仁改練習桌球，以度過沒有工作的閒暇時間。

2007年明仁夫婦在記者會中被問到，「若能隱姓埋名過生活，你們最想做什麼？」當時明仁回答，「我現在想不到任何想做的事情，」但他隨後補充，「如果有更多時間，我想要好好享受大自然，並做海洋生物的相關研究。」

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關鍵字：明仁天皇,生前退位,退休,日韓要聞

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