日本年號首用「令」　原來曾「藐視德川」幕府末被禁用

▲ 日本新年號「令和」出爐。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

日本公布新年號「令和」，是史上第一次取自於日本古籍的年號，其中，「和」字已被使用過20次，「令」字則是初次使用，但其實幕府時代末期曾考慮使用「令德」，卻一度被禁用。

「令和」取自於和歌《萬葉集》第5卷梅花之歌32首序文，「初春令月、氣淑風和、梅披鏡前之粉、蘭薰珮後之香」。首相安倍晉三表示，萬葉集是在1200多年前收錄天皇、貴族、士兵或農民所詠唱的和歌，因此可以代表日本豐富文化及長年傳統，也希望日本國民將此傳承給下一個時代。

日媒統計發現，「令和」的「和」字有著溫和、和平、柔和等良好寓意，因此已經被使用過19次，例如過去的年號「昭和」或「和銅」等，這次是第20次被使用。

相對的，令字則是第一次被使用，但其實早在幕府時代末期，曾經考慮過要使用「令德」的年號，只是因為幕府時代末期是德川家康上位，「令德」恐有「命令德川」之含意，被幕府內部強烈反彈後否決，改為「元治」。

「令」字還有一點引起討論，由於令字有2種寫法，電腦打字與書法字體不同，因而引起民眾及企業混淆，不過日本文化廳表示，令字的2種寫法都通用，沒有哪個寫法才是正確的規定。