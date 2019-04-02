年號藏玄機！日藝術家一翻轉成神作　時代更迭逼網全哭：要結束了

▲野村一晟創作雙向藝術字，將「平成」翻轉成「令和」。（圖／翻攝自Twitter／野村一晟画家アンビグラム作家@IsseiNomura，同下）

國際中心／綜合報導

日本在4月1日宣布新年號為「令和」，將於5月1日隨著新天皇上任一起啟用，同時代表著「平成」時代只剩一個月就要結束。對此，日本藝術家野村一晟就設計出平成與令和的「雙向美術字」，充滿時代更迭的感慨。

野村一晟在新年號宣布後，立即投入創作，設計出「平成」翻轉180度就變成「令和」的雙向美術字，完美表現從平成時代交接到令和時代的意義，不僅創作時間只有1個小時，作品也相當精緻，一發表就吸引大批媒體報導，登上日本媒體版面。

▲野村一晟也做出鏡像「令和」變「平成」。

不過這不是野村一晟第一次引起討論，兼任高中美術科教師的他，2017年就曾把「陽」字透過影子變成「陰」；另一個將「挑戰」翻轉成「勝利」的作品則獲選成為日本競艇G1大賽海報，還有另一個是「最強」變成「戰場」，全都獲得讚賞。

去年台灣花蓮大地震時，野村一晟也特地創作，將「台灣」兩字翻轉90度後變成了「加油」，以此表達對台灣天災的關心，為台灣人加油打氣。這次作品也在各大社群媒體上瘋傳，網友們紛紛評論「這個太厲害了」、「我覺得超棒的」、「簡直是天才」、「看到平成突然很感動」、「感受到平成要結束了」。

▲先前「台灣」變「加油」的作品。