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116歲迎人生第5個年號　福岡嬤經歷「明治→平成」一路苦過來

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▲▼日本人瑞田中力子116歲，迎來人生第5個年號「令和」。（圖／路透）

▲日本人瑞田中力子116歲，迎來人生第5個年號「令和」。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

日本從明治天皇開始，改為一個天皇使用一個年號，但一名現年116歲的阿嬤田中力子卻見證了明治、大正、昭和、平成4個時代，如今，她將迎來她人生中第5個年號「令和」，日前也獲得金氏世界紀錄認可，成為世上最長壽的人。

綜合日媒報導，田中力子在明治36年出生，也就是西元1903年，同年大事是萊特兄弟第一架飛機試飛成功，隔年就是日俄戰爭，田中力子的丈夫及兒子全都出征打仗，她一個人扛起家計，養大家中所有孩子，至今過了好幾代，她坦言「孫子跟曾孫數不清了」。

直到2005年，田中力子搬入福岡市一間老人院，終於過上悠閒生活。她平時熱愛讀書會、黑白棋，堅持每週參加計數測驗，次次拿下滿分，也能靠助行器自行行走，年初大家為她慶生時，還站起並深深一鞠躬，向大家表示「以後還請多多指教」，風骨仍傲。

雖然家人跟親戚們都比她早逝，田中力子一路從戰爭的明治，看過大正、昭和，走到穩定的平成，已經看開許多，對於即將迎來第5個年號「令和」，她笑說「自己還沒有死的念頭」，只希望新時代「大家都幸福就夠了」，她也會每天吃好睡好，珍惜眼前人。

還有一名同樣迎接人生第5個年號的人瑞爺爺津波蒲戶，現年110歲的他在明治41年（西元1908年）出生，過去曾被徵召入防衛隊，也目睹過炸彈在自己面前落下爆炸，戰後則在美軍基地從事塗裝工作60多年，養大6名孩子。對於要迎接「令和」，幾乎雙眼失明的津波蒲戶笑說「已經搞不清甚麼是甚麼了」，只想開朗過日子。

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